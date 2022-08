“Los proveedores nos mandan lo que tienen”

martes 30 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Los comercios dedicados a la venta de zapatillas en Eldorado padecen la falta de stock en mercaderías por parte de sus proveedores.

Hace pocos día se conocieron las dificultades de la empresa Dass para conseguir insumos importados para la producción de zapatillas, que derivaron en el despido de 96 trabajadores. Si bien Dass no vende al mercado provincial, la situación que atraviesa la empresa parece ser común a otros establecimientos similares en Argentina, ya que los comercios manifiestan no conseguir la variedad ni la cantidad que solicitan para atender a los clientes.

“A nosotros no están faltando algunas marcas, o los números de algunas marcas”, manifiesta Cecilia, vendedora de un comercio.

“Pedimos algunos talles y no nos mandan. Lo mismo sucede con los modelos. Los proveedores nos dicen que no tienen en stock. Nos mandan lo que tienen y en la cantidad que tienen. Y después, con el tiempo, si llegan, nos completan el pedido. Y es difícil porque si te falta un número, o el modelo que el cliente quiere, perdés una venta. Ya hace varias semanas que tenemos éste problema”.

La responsable de la tienda Manolo’s, dedicada a la venta de calzado e indumentaria, coincidió: “Desde hace un tiempo tenemos problemas no sólo con los textiles sino también con las zapatillas. Hay dos problemas por los cuales no hay stock. Por un lado, lo que todos sabemos que es la falta de insumos importados, por las restricciones a la importación, que hace que las fábricas no produzcan a pleno. Pero por otro lado, sobre todo en los textiles y en las grandes ciudades, muchos trabajadores que eran de otros países decidieron regresar a su lugar de origen y no se consigue mano de obra capacitada para reemplazarlos. Entonces, se produce también una baja en la producción que se refleja en la falta de stock. Hay algunas marcas de zapatillas que están más complicadas que otras en ese sentido”.

América Deportes es un comercio dedicado, casi en exclusividad, a la venta de zapatillas deportivas. El panorama que cuentan es similar.

“No podría dar los datos exactos -expresa una vendedora del comercio-, pero sí veo que hay faltante de algunas marcas y algunos talles en las zapatillas. Por ahí los pedidos llegan incompletos”.



En cifras

96

Trabajadores de la empresa Dass de Eldorado esperan su reincorporación para fabricar zapatillas e indumentaria, en problemas por la falta de insumos.

Zapatillas e indumentaria también escasean por la menor importación