Pintar su mundo desde muy pequeño

Dinosaurios y superhéroes, animales de la selva misionera y personajes de Disney cobran vida y color hoja tras hoja, cuaderno tras cuaderno.

Francisco Sebastián Flamenco llena la casa con ellos, dedica horas a pintarlos a lápiz o con pincel. Cada dibujo tiene una historia, aseguró el pequeño artista de 7 años y mostró un tomo y desplegó otro más con sus creaciones en medio de la sala donde también cuelgan sus cuadros. “Estos son de cuando tenía 4 años y estos dibujos son de ahora, dibujo casi todo el día”, contó.

Enseguida enseñó el proyecto en que trabaja entusiasmado: una playa con palmeras y tiburón, una paleta de verdes y azules, marrones y naranjas.

Francisco mostró algunas de sus pinturas, en el living de su casa. Fotos: Natalia Guerrero

“A Fran le encanta mostrar sus trabajos, dibuja desde los 2 años y va al taller de pintura desde los 4; nunca se cansa de dibujar, cuando llega de la escuela o apenas se levanta agarra sus hojas o pinta en su atril, hace poco también empezó a dibujar en la tablet y además es un buen estudiante”, relató su mamá Rosana Lucía Ríos y añadió que cuando Francisco era aún un bebé, les pedía a su papá Rodolfo Marcelo Flamenco y a ella que le dibujen. “Quería que le dibujemos todo el tiempo y él intentaba también con sus manitos, así empezó a agarrar los lápices y a dibujar solito desde los 2 años”, expresó sobre la actividad que tanto disfruta su hijo.

Nuevos espacios

Entre el juego, la habilidad y la creatividad, Francisco fue aprendiendo cada vez más a dominar sus trazos y sus padres quisieron procurarle nuevos espacios para expresar su imaginación. Algo que no fue sencillo en esa primera etapa. “Una maestra de Fran al ver sus dibujos me dijo que era bueno estimular eso y potenciar para su desarrollo, y ahí empecé a buscar cursos de pintura, pero nadie daba clases para chicos tan chiquitos, no querían recibirlo”, recordó Rosana.

Una tranquila playa y un visitante inesperado, el proyecto en progreso.

Sin embargo, no bajó los brazos y así conoció a la profesora Rosario Ramos: “Ella lo recibió con 4 años, fue su primera profe y estamos muy agradecidos. Ahora Fran asiste al taller Primeros Trazos con la profe Estela Medrano y quiere ir más horas en la semana”.

Al observar la energía que vuelca Francisco en sus dibujos y la alegría con que vive el proceso, Rosana se convenció de que más allá de las negativas con que se encontró en ocasiones, también halló personas que la escucharon y confía en que más puertas se abrirán.

“Es importante que los niños tengan acceso a propuestas para la expresión artística desde edad temprana y que también haya opciones gratuitas para incluir a más niños que tengan interés en el arte, la mayoría de las propuestas están orientadas para chicos desde los 7 u 8 años”, indicó.

En este sentido, apuntó que “en el Mes de las Infancias hubo un montón de actividades para los chicos y yo pensaba que sería lindo que haya espacios para que los niños artistas puedan exponer sus trabajos y compartir con otros niños”, y reflexionó: “Por ahora no hay ningún proyecto específico o escuela para niños artistas, para acompañar y potenciar su talento, son niños que dedican mucho amor a sus creaciones y sería realmente un reconocimiento y un apoyo a sus sueños”.