Taylor Swift arrasó en los Music Awards

martes 30 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Taylor Swift se impuso en la noche del domingo en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción “All Too Well” se quedó con el premio a mejor clip del año y al mejor video en formato largo y mejor dirección. Los premios del certamen de este año, entregados en el Prudential Center, de New Jersey, también se destacaron con tres estatuillas, Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción “Industry Baby”, y otras tres para Harry Styles.

El ex integrante de One Direction -no estuvo en la entrega- se llevó el “astronauta” al mejor álbum del año por Harry’s House, mientras que su canción ‘As It Was’, fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematografía. Por su parte, Harlow se llevó, además, una estatuilla en solitario por ‘First Class’.