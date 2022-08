Eugenio Derbez sufrió un grave accidente: "Recen por él", pidió su familia

lunes 29 de agosto de 2022 | 15:16hs.

El actor Eugenio Derbez tuvo un grave accidente en México y sobrevivió de milagro, con múltiples lesiones que comprometen su salud.

El comediante será operado en las próximas horas, según informó su esposa, quien no dio detalles sobre el siniestro que protagonizó.

"A nuestra familia, amigos y medios de comunicación: a través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada", expuso Alessandra Rosaldo en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Según detalla el texto, la recuperación de Derbez será larga y difícil, con varias terapias de rehabilitación, lo que complica la situación laboral del actor. "Recen por él", pidió su familia en otros posteos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

Debido al hermetismo que guardó la cantante, las especulaciones con relación al estado de salud y gravedad del incidente no se hicieron esperar.

Sin embargo, durante el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló el motivo que tiene al comediante y productor hospitalizado.

"Estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vadhir me parece, se puso un casco de realidad virtual, entonces tienes que correr, subir, saltar y se pegó con algo, se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro", contó el presentador.

Al respecto de la atención médica que recibió Eugenio, el comunicador explicó: "Lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado, que había partes que estaban pulverizadas, entonces lo trasladaron a Los Ángeles y esta mañana lo operan".

Por último, Infante aseguró que hasta el momento Eugenio Derbez no ha sido intervenido. "Pensé que ya estaba siendo operado, pero me dice José Eduardo que todavía no entra al quirófano".

Se espera que en las próximas horas la familia Derbez o la propia Alessandra brinden más detalles del estado de salud del mexicano que ha logrado conquistar Hollywood.