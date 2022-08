US Open: Cerúndolo, Bagnis y Etcheverry, afuera en primera ronda

lunes 29 de agosto de 2022 | 20:01hs.

Este lunes comenzó el US Open 2022, cuarto y último Grand Slam del año que se disputa en Nueva York. No hubo buenas noticias para la Legión celeste y blanca, porque Facundo Cerúndolo, Facundo Bagnis y Tomás Etcheverry fueron eliminados.

El primer argentino en culminar su participación fue Cerúndolo (27), que no pudo hacer pie en una parada brava ante Andy Murray (49 y ex número 1 del mundo). El británico, ganador de US Open en 2012, se impuso por 7-5, 6-3 y 6-3, y jugará en la siguiente ronda contra el estadounidense Emilio Nava (200), que venció al australiano John Millman (104).

El santafesino Bagnis (100), que llegó al cuadro principal tras superar las tres instancias de la "qualy". Se midió con el estadounidense Sebastián Korda (52) y, si bien se impuso en el primer set, finalmente fue eliminado por 5-7, 7-6(3), 7-5 y 6-1, por lo que el norteamericano se encontrará con el local Tommy Paul (33), que derrotó en cinco sets a el español Bernabé Zapata Miralles (79).

El platense Etcheverry (86) debía debutar ante Pablo Andújar (92) pero el español se bajó a último momento por una lesión y el lucky loser fue el francés Hugo Grenier (119). De todas maneras, no tuvo un buen partido y cayó en cuatro sets por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

El cordobés Cachín (66), en su mejor temporada como profesional, jugará frente al esloveno Aljaz Bedene (343), y de ganarle le tocará en la segunda ronda un tenista estadounidense: Taylor Fritz (12) o Brandon Holt (298).

En damas, la rosarina Podoroska (190) tendrá un inicio difícil ante la eslovaca Anna Karolína Schmiedlova (116) y de ganar irá luego ante la china Shuai Zhang (35) o la suiza Jil Teichmann (30).