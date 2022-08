Comenzaron los alegatos en el jucio por crimen de Irma Ferreyra Da Rocha ocurrido en 2016

lunes 29 de agosto de 2022 | 8:28hs.

El juicio por el brutal crimen de Irma Ferreyra Da Rocha (47) llegó a su jornada decisiva. Durante la jornada de hoy están previstos los alegatos de las partes y la sentencia del Tribunal Penal Uno de Posadas. El primero en alegar es el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Rau, quien pasadas las 8.30 comenzó comentando los sucesos de aquel día luego de mostrar imágenes de la autopsia y los tres distintos testimonios del imputado Alejandro Guillermo "el Porteño" Esteche.

En el banquillo de los acusados está Andrés Guillermo “el Porteño” Esteche (34), imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”. El caso, como viene informando este medio, ocurrió en diciembre de 2016 en la localidad de Garupá.

La acusación que enfrenta Esteche, según el artículo 80 del Código Penal Argentino prevé reclusión o prisión perpetua “pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Se prevé que el primero que presente que el primero en exponer sus argumentos y solicite la pena sea el fiscal Martín Rau. Luego será el turno de Edgardo Cabrera Germain, quien defiende al acusado.

El Tribunal, en tanto, está compuesto por la jueza Viviana Cukla y sus pares Ángel Dejesús Cardozo y César Antonio Yaya.

El desarrollo

El debate oral y público se inició el 16 de agosto y tuvo seis jornadas de crudos testimonios que revelaron las graves lesiones que sufrió la víctima antes de morir. Las pruebas señalan con contundencia al acusado.

Durante la primera semana de debate, que inició con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa y la declaración de Esteche, se reconstruyeron los hechos a partir de los testimonios de quienes encontraron agonizando a Irma en el baldío de Garupá, los policías que intervinieron en la escena, los médicos que asistieron a la mujer en el hospital, el forense que realizó la autopsia, una amiga y familiares de la víctima.

“Ahí hicimos bien, después él me pegó, me agarró del cuello y me desmayé. Cuando me desperté, estaba muy dolorida con algo incrustado en el cuerpo”, le habría dicho Irma a uno de los uniformados que la entrevistó cuando agonizaba en el Hospital de Agudos Ramón de Madariaga de Posadas.

Esto es en relación a que esa noche, Irma había ido a un baile de fin de año con una amiga y luego se fue del lugar con un hombre pero, en la medianoche, fue hallada con los pantalones bajos, casi inconsciente y con una rama en el orificio anal. Elemento que, según profesionales de la salud, generó graves desgarros internos.

Al respecto, una médica que atendió al imputado expresó que tenía una lesión en su mano que era compatible con la manipulación de ese elemento. Esta situación también fue advertida por un investigador de la Saic.

La mujer falleció el domingo 18 de diciembre luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades y de haber sufrido tres paros cardiorrespiratorios. La causa del deceso fue un shock séptico y falla multiorgánica, según la instrucción llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

“Espero que se haga Justicia, que caiga todo el peso de la ley en él, que es lo que se merece. Es lo mínimo con lo que nosotros podemos consolarnos un poco porque la verdad es que este dolor nunca va a terminar por más que se haga justicia ahora”, expresó Silvina de Melo, la hija mayor de Irma Ferreyra Da Rocha (47), quien atendió a El Territorio en su casa en la jornada del sábado.