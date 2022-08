Mariana Vier, la u23 de Oro

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:08hs.

Sin lugar a dudas, la protagonista de la delegación misionera fue Mariana Vier. La puertorriqueña logró despertar los aplausos más ruidosos en ambas jornadas con sus explosivos sprints.

La fondista misionera, que se consagró en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros y fue plata en la posta femenina, se mostró sorprendida por su desempeño, pero fue producto de su disciplina. La nacida en Puerto Rico, pero que reside en Posadas, lleva adelante en su vida dos pasiones: la contaduría - está en cuarto año- y el atletismo, un claro ejemplo de que pueden ir de la mano con buen camino en ambos.

“Estoy muy contenta y sorprendida. El objetivo era mejorar la marca nada más y cuando salimos a correr había mucho viento y no sabía que se iba a dar, pero se dio la mejor marca y encima el podio”, compartió con una gran sonrisa.

Su mejor marca personal anterior era de 18m57s y ayer logró plasmar una de 18m31s. “Así que re feliz” acotó.

Para Mariana la conjunción de estudio-deporte es parte de su día a día y lo que podría ser cansador para otras personas, para ella es darle un equilibrio a su vida. “Lo llevo al día. Me organizo en los horarios de la semana con la cursada y vengo a la mañana temprano o tardecita y noche a la pista. Es lindo entrenar todos los días, me hace no pensar tanto en las cosas de la facu y lo bueno es que siempre me propongo objetivos nuevos entrenando y si se cumplen es súper lindo”, apuntó.

En cuanto a ser local y tener el aliento de los misioneros, la atleta rescató que “es la oportunidad de tener a tus conocidos cerca y lindo competir en casa”.

Finalmente, Mariana adelantó que sus metas para lo que resta de este 2022 es bajar sus marcas de 3 mil y 10 mil metros y lo más próximo correr la próxima semana en la Maratón del Inmigrante, en Oberá.

Así la fondista, que en sus inicios fue velocista en los Juegos Evita y Provinciales, se apunta como candidata a seguir dando qué hablar en el foro nacional.



A veces también ganan los de atrás

Leal, al ritmo del aliento de su familia.

Los últimos no fueron los primeros… pero qué enseñanza dejan. El atletismo tiene esas cosas. El ritmo es demoledor en cada prueba y muchos, que desplegan sus primeros pasos entre la elite, quedarán detrás y hasta con vueltas de ventajas de los líderes, pero no tiran la toalla.

Hay que tener temple para ver pasar a rivales sin decaer, porque en realidad la prueba es con uno mismo; y ver su nombre plasmado en la última fila de los resultados puede traer alegría. Sí, alegría, quién dice que no fue su mejor carrera, su mejor tiempo y el estímulo para saber que las cosas van bien.

Y para la familia, uno siempre va a ser el campeón. En este contexto, fue emotivo ayer el paso de Agustina Leal, la misionera fue 12° en la prueba de los 5 mil metros y sus seres queridos la acompañaron en cada vuelta, alentándola y dándole fuerzas en cada paso. Si eso no es ganar, entonces qué es…