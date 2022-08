Fabrica camas para perros y las cambia por alimentos

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Cuando las necesidades básicas de la vida no se pueden cubrir, no queda más que aferrarse a las ideas y a la fuerza de voluntad para salir adelante. Ese es el caso de Adriana Ibáñez, una madre soltera de 26 años que padece hipertensión, diabetes y baja visión a causa de su problema de salud. La joven vive con su madre y su pequeño hijo de 4 años.

Adriana confecciona camitas y cuchas para perros o gatos y las cambia por comida o ropas además de realizar lavado de ropas y planchado con la misma metodología.

“Soy diabética, hipertensa, soy mamá soltera, tengo un hijo de 4 años y como no cuento con trabajo porque por mi enfermedad no puedo casi trabajar - tengo problema de vista a causa de la diabetes- y ante las necesidades que tengo un día se me ocurrió hacer chuchitas para perritos reciclando cajones de fruta”, contó en diálogo con El Territorio.

“Cuando empecé era para recaudar para hacer una merienda para los niños de mi barrio por el mes del niño y esa fiestita se realizó con ayuda de la gente. Ahora como me encuentro sin trabajo y mi hijo necesita ropas y calzados, ya que crecen los chicos y lo del año pasado ya no le queda más, decidí ofrecer mis chuchitas a cambio ropa para mi nene o mercadería que sería de gran ayuda para mí, ya que la mano está fea y sé que todo cuesta, por eso no pido que me regalen sino que cambio mi producción por esas cosas importantes para nosotros”.

“También hago ventas de torta frita en mi domicilio y lavado y planchado”, comentó Adriana, quien vive en la calle 122 de la chacra 226 de Posadas y entiende que la realidad económica obliga a buscar diferentes alternativas para poder abastecerse.

La joven a pesar de la situación no pierde el optismismo y sueña con que su pequeño pueda seguir estudiando.