Demandan por maltrato al reality británico ‘The X factor’

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Hace cuatro años que The X Factor no se transmite por las cadenas televisivas del Reino Unido, tras 15 temporadas desde su primera emisión en 2004, por ITV y, Simon Cowell, creador del reality de talentos y jurado, pretendía lanzar la nueva temporada el añó próximo, pero ahora trascendió que el ciclo se enfrentará a una denuncia de más de un millón de dólares que hicieron en su contra varios ex participantes.

Así lo consignó el diario británico The Mirror, que detalló que seis ex concursantes llevarán a la compañía del empresario Cowell (SyCo Entertainment) a los tribunales con una demanda por “intimidación, maltrato y negligencia”. Previamente, otros participantes lanzaron acusaciones de acoso y explotación contra el exitoso reality seguido por millones de espectadores hasta 2018.

“Estar en el programa fue una experiencia horrible. Sufrimos durante años. Es terrible. Cinco ex concursantes y yo acordamos unir fuerzas para conseguir la justicia que sentimos que merecemos. Simon debe asumir la responsabilidad. Perdimos mucho dinero por tener etapas de nuestras vidas en las que lidiamos con el trauma aún arraigado al programa”, expresó uno de los denunciantes, que no fue identificado por el medio mencionado.

Y agregó: “Se trata de justicia, de ser compensados por el tiempo y el dinero que gastamos con profesionales médicos para tratar de volver a vivir una vida normal. Tenemos muchas evidencias que muestran cómo nos maltrataron, desde correos electrónicos y grabaciones hasta evaluaciones psicológicas”.

Por su parte, desde The X Factor dijeron que no tenían constancia de ninguna demanda contra la compañía. Por otra parte, no se descarta una oleada de nuevas demandas.