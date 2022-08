Polino confesó que a veces se molesta cuando le piden fotos

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Marcelo Polino contó al aire de su programa Polino Auténtico, en Radio Mitre, que en ocasiones le molesta cuando la gente le pide fotos. “No voy a ser falso. Yo he sacado gente cagando, pero eso es cuando estoy teniendo una charla con alguien, que por ahí me está contando un problema o una cosa importante, y me saca que por ahí me interrumpan así. Con los años aprendí que para tratar determinados temas, es mejor juntarse en la casa de alguien”, confesó.

Además, coqueto, explicó: “Pero yo doy fotos ¡Pero hay gente ingrata que igual dice que sos asqueroso! Además, en las redes uno se pone filtros y cosas…a mí por ejemplo me agarraron en el Luna Park saltando como una rana con la música de Pimpinela y ese video anduvo por todos lados. Son cosas que pasan en estos tiempos”.