Leticia Siciliani: “El día que besé a una mujer... me enamoré”

lunes 29 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La actriz Leticia Siciliani (30) estuvo invitada la noche del sábado en el programa PH, Podemos Hablar de Telefe, y se emocionó al referirse a su sexualidad y cómo le contó a sus padres que había besado a una mujer.

“Creo que afronté mis propios prejuicios cuando les conté a todos que salía con chicas, con mi ex”, se animó a expresar Leticia antes de quebrarse. “Ay, no. Lloro”, confesó y obligó a sus compañeros a abrazarla y contenerla para poder seguir adelante.

“Lloro porque me da nervios hablar. Fue como afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, era más mío, como pensar ‘mis viejos se mueren’ y nada que ver, la mejor. Con la gente... qué sé yo. Nunca me importaron tanto”, continuó la ex participante de MasterChef Celebrity y hermana de la actriz Griselda Siciliani.

“El día que le di un beso a una mujer dije: ‘listo, me enamoré, es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años’”,cerró contundente Leticia sobre el descubrimiento de su orientación sexual.