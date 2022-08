El Ministerio de Justicia hará una presentación por María Ovando

domingo 28 de agosto de 2022 | 12:00hs.

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentará en Posadas un amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones en la causa María Ovando. La mujer fue condenada a 20 años de prisión acusada de facilitar los abusos de su hija y una nieta.



La presentación se hará mañana en el edificio del máximo órgano provincial, ubicado por la avenida Santa Catalina. Según adelantaron desde la defensa de Ovando, estarán a cargo la directora Gabriela Carpineti y la legisladora porteña Ofelia Fernández, además de la secretaria de Géneros de la CTA, Silvia León, entre otros militantes y organizaciones sociales.



En este contexto, se espera una ronda de prensa en la plaza 9 de Julio de la capital provincial y una asamblea en la sede de ATE.



Amicus curiae (amigo de la Corte o del tribunal) “es una expresión en latín que se utiliza para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso”, explica la agencia Télam.



“La información, generalmente aportada por organizaciones no gubernamentales (ONG), puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe sobre la materia del caso”, se agrega.



Por ejemplo, en 2015 la Asociación de Pensamiento Penal lo presentó ante la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa de Cristina Vázquez, condenada a prisión perpetua por el crimen de Ersélide Dávalos de Insaurralde (79). Cristina fue absuelta por CSJN en diciembre del 2019, luego de estar 11 años presa y falleció hace dos años, el 26 de agosto de 2020.



María Ovando (44), Marcos Laurindo (24) y Lucas Ferreira (24) fueron condenados el 29 de octubre de 2020 a penas de entre 20 y 12 años de prisión al considerarlos responsables de hechos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos en perjuicio de una hija y una nieta de la mujer. La causa se había iniciado en 2015.



El fallo lo dio a conocer el Tribunal Penal Uno de Eldorado, presidido por la magistrada Lyda Gallardo e integrado por María Teresa Ramos y Eduardo Jourdan (subrogante). Ferreira recibió 12 años, Laurindo 18 y Ovando la pena más alta debido a la relación con las víctimas.



“La sentencia buscó disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de género y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal y clasista del aparato judicial en Misiones”, dijeron desde su defensa, conformada por los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes.



Ovando, que había llegado en libertad al juicio, fue detenida inmediatamente. Sin embargo, en febrero del año siguiente el juez César Raúl Jiménez dio lugar a un habeas corpus presentado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Entonces se ordenó su inmediata liberación de la mujer hasta que la sentencia en su contra quede firme.



“Estoy contentísima. No sé qué decir. Ni esperaba salir hoy, por eso estoy demasiado contenta”, dijo en declaraciones a El Territorio.



Sin embargo, su alegría duró solamente dos semanas, cuando volvió a ser detenida a instancias de la Cámara de Apelaciones de la provincia, que revocó la decisión de Jiménez luego de la apelación de la fiscal Correccional y de Menores Uno de Posadas, María Laura Álvarez.



La medida fue firmada por Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Dilaccio, miembros de la Sala I y dio lugar parcialmente al pedido de Álvarez.



Los camaristas aceptaron que Jiménez tenía competencia para resolver la cuestión, pero consideraron que el habeas corpus no era la herramienta apropiada para esta instancia, sino que la excarcelación tenía que haber sido solicitada mediante una casación al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que justamente aún debe analizar el fallo que condenó a Ovando y expedirse al respecto.