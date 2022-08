Se le escapó de las manos

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Una de esas derrotas que realmente duelen fue la que sufrió Tacurú ayer en la calurosa tarde correntina. Duele por la forma en la que se dio y por lo que estaba en juego, pero con el correr de las horas seguramente ese dolor irá pasando y empezarán a surgir las buenas sensaciones que le debe dejar al equipo posadeño el duelo ante San Patricio.



Es que Tacurú le jugó de igual a igual, por momentos tuvo el control del partido ante un rival de una categoría superior y estuvo a pocos minutos de lograr la hazaña y conseguir el ascenso a la zona Campeonato del torneo Regional de clubes de rugby del NEA.



Sin embargo, por pequeños detalles, los posadeños terminaron cayendo 41 a 30 y no pudieron volver al Regional A. Más allá del resultado y la amargura del final, el club de la Hormiga cerró una excelente temporada a nivel regional (ahora seguirá disputando los torneos de la Urumi) que lo tuvo como campeón de la zona Ascenso y en la que demostró que está para presentar batalla ante los mejores equipos del NEA.



Local fuera de casa

De arranque nomás, Tacurú, que contó con el aliento de más de 100 hinchas que viajaron desde Posadas y que les pusieron color a las tribunas de San Patricio, dejó en claro que estaba dispuesto a quedarse con el triunfo. Así fue que antes de los 5’ consiguió el primer try de un encuentro que comenzó con muy buenas sensaciones para el elenco misionero.



Mientras que los visitantes entraron bien enchufados, a los dueños de casa, que también contaron con el apoyo de sus hinchas, les costó bastante entrar en el ritmo del partido. De todos modos, cuando tuvo su primera oportunidad, el local lastimó el ingoal de Tacurú y emparejó las acciones.



Luego de ese arranque con más ímpetu por parte de Tacurú, los correntinos empezaron a emparejar el duelo y enseguida inclinaron la balanza a su favor con un nuevo try. En dos ataques San Patricio demostró ese mayor roce y ritmo que le da jugar en la máxima categoría.



Ante este escenario, y cuando promediaba el primer tiempo del partido, Tacurú tuvo la virtud de no perder la cabeza a pesar del resultado adverso y de a poco retomó su plan, volvió a imponerse en el juego pasó otra vez pasó al frente en el marcador gracias a los tries de Daniel Domínguez y Agustín Kolomiejec, que sumados a las conversiones de un efectivo David Letviñiuk le dieron una apreciable ventaja a los de Miguel Lanús, que se fueron al descanso con 27 a 17 a su favor.



A esta altura de la tarde, 40 minutos separaban a Tacurú de ese soñado ascenso que no logra desde el año 2009. En el inicio de la segunda etapa se mantuvo la misma tendencia. Con un Tacurú más aplomado en el terreno de juego y bien parado en defensa ante un San Patricio al que le empezaba a correr el reloj y los nervios tanto dentro como fuera del campo de juego.



El principio del final

Cuando el cronómetro marcaba los 22’ llegó un try clave de Hugo Sandoval que les devolvió las energías y las ganas a los dueños de casa, que a pesar de seguir en desventaja se le fueron encima a un Tacurú que sólo pudo volver a sumar mediante un exquisito drop de Letviñiuk, pero que se quedó con un jugador menos por amarilla en el último tramo del encuentro y lo terminó pagando muy caro.



En los 10 minutos finales, San Patricio, que estaba abajo por 3, apoyó dos tries y un penal que le terminaron dando la victoria y el alivio de seguir jugando en la zona A del torneo regional.



Para Tacurú, que se fue aplaudido por sus hinchas y familiares que viajaron hasta la capital correntina, quedó el sabor amargo de la derrota, pero la satisfacción de saber que el rugby, como todos los deportes, da revancha y seguramente si siguen haciendo las cosas como lo hicieron a lo largo de este año esa revancha llegará más temprano que tarde.

Foto: Diario Época