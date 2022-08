Supieron brillar

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:01hs.

La localía se hizo sentir en la pista Erik Barney del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) y los atletas misioneros respondieron de la mejor manera en el inicio del Campeonato Nacional de atletismo U23.



Lautaro Amarilla en lanzamiento de jabalina y Mariana Vier en los 1.500 metros se consagraron campeones y fueron los destacados de una jornada inaugural marcada por las buenas actuaciones de los locales.

Rocío Maciel, la primera misionera en salir a pista, ganó una medalla plateada. Foto: Víctor Paniagua

La primera en salir a pista fue Rocío Maciel en los 10.000 metros llanos y ganó la medalla de plata. Con un tiempo de 39m48s76/100, la atleta de Los Helechos quedó detrás de la campeona Constanza Garrido (Buenos Aires).



Después llegó el turno de Lautaro Amarilla, quien llegaba como gran candidato en lanzamiento de jabalina y cumplió con las expectativas. El posadeño marcó 61,07 metros en su primer tiro y se consagró campeón U23.



“Estoy muy orgulloso. Era uno de los objetivos, poder ser campeón, no pude mejorar mi marca, pero estoy contento. Pude disfrutar con mi familia y amigos. Esta es la primera vez que mi familia me vio lanzar y me decían ‘de dónde sacás tanta fuerza’”, contó con gracia el posadeño tras ganar la medalla.



Además, en esa misma prueba, Yonathan Varese terminó 6° con una marca de 53,41 metros. Para el posadeño significa un gran logro, ya que a sus 17 años se midió con grandes referentes de nivel nacional.



También en jabalina, Martina Prieto se subió al podio en mujeres. La obereña registró un lanzamiento de 38,29 metros y quedó detrás de la santafesina Milagros Vera y la neuquina Agustina Moraga, campeona con 47,5 metros.



Carrera dorada

Mariana Vier tuvo resto en el final y se impuso en los 1.500 metros. Foto: Víctor Paniagua

La segunda medalla dorada para Misiones llegó gracias a Mariana Vier. La eldoradense ganó los 1.500 metros con un tiempo de 4m59s22/100 y, en la misma prueba, también participó Agustina Leal, quien terminó 10ª con una marca de 6m13s6/100.



“Estaba en los planes hacer un podio, porque venía entrenando bien, pero me sorprendió un poco quedar primera”, reconoció Vier muy emocionada tras colgarse la medalla.



La que se subió al podio fue Magalí Brizuela, quien salió a competir bajo el intenso calor de la tarde misionera y terminó 3ª en los 100 metros con vallas. La eldoradense de 17 años marcó un tiempo de 15s75/100 y quedó detrás de Valentina Polanco Pérsico (San Luis) y Candela Belásustegui (Federación Metropolitana).



Brizuela repitió medalla, ya que fue 3ª en salto en largo con una marca 5,55 metros y terminó detrás de Victoria Zanolli (Entre Ríos) y Agustina Pundang (La Pampa).



Por su parte, en salto en largo, Santiago Batista fue el mejor de los misioneros, terminó 11° con 6,26 metros; Yonathan Ruiz Díaz fue 14° con 5,98 y Mariano Bandera fue 16° con 5,81. Ezequiel Bustamante Ferreras se consagró campeón con una marca de 7,48 metros.



En los 400 metros llanos de mujeres, Luzmila Billordo y Eliana Rosa no alcanzaron la final, luego de quedar 4° y 3° en sus respectivas series, al igual que Mariano Bandera, quien quedó fuera de la definición en los 400 metros llanos varones, tras finalizar 4° en su serie. Por su parte, Santiago Batista finalizó 5° en su serie de los 100 metros y no pudo meterse en la definición.



Además, Octavio Patiño fue 7° en lanzamiento de disco con una marca de 40,84 metros, mientras que en los 1.500 metros de varones Ezequiel Da Silva fue 9°, Axel Bobadilla terminó 17° y Emiliano Rodríguez llegó 18°.



Sobre el final de la tarde, cuando se cerraba la jornada, se disputaron las pruebas de relevo 4x100 metros. En la clasificación femenina, Misiones ocupó el 5º puesto con Luzmila Billordo, Danna Jazmín, Eliana Rosa y Magalí Brizuela, con un tiempo de 52s17/100. La victoria quedó en manos de la Federación Metropolitana.



Hoy, a partir de las 7.30, habrá nuevamente acción en el Cepard, con la segunda y última jornada del campeonato Nacional U23, que es selectivo para el Sudamericano de la categoría, que se realizará el próximo mes en Cascavel, Brasil.