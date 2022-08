Barbie Vélez contó cómo transita su ansiado embarazo

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La semana pasada, y luego de unos cuantos rumores, en LAM confirmaron el embarazo de Barbie Vélez. Días después, la joven se hizo presente en el piso de América para compartir sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida. Y contó cómo se había enterado de la buena nueva. “Tenía síntomas que para mí eran como cuando te estás por indisponer, con cambios en el cuerpo, dolor en los pechos. Pensé que me estaba por venir, hasta que me hice el test y me di cuenta de que no”.



Luego aprovechó las redes para hacer un resumen de los primeros tres meses de embarazo: “Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño por mil. Amor y contención por un millón”, escribió junto a unas cuantas fotografías.