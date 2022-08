Tini Stoessel: “Para tranquilidad de todos, estoy enamorada”

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La respuesta había dejado a todos con sabor a poco. Y es que, en el marco de los Premios Gardel, ceremonia en la que se llevó el galardón a Mejor Canción del Año por Miénteme, Tini Stoessel le había brindado una entrevista a su amigo Lizardo Ponce, quien además de hablar de temas laborales sobre el final de la nota le deslizó una pregunta sobre su relación sentimental con Rodrigo de Paul. “Te vemos muy bien. ¿Estás enamorada?”, le consultó el influencer. Pero la cantante contestó con evasivas que dieron lugar a todo tipo de especulaciones.



“Qué palabra”, dijo la ex Violetta. Y, en lugar de lanzar un “sí” o un “no”, explicó: “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”.



Luego siguió con argumentos que hacían imaginar que el noviazgo pudiera estar sufriendo los embates de la distancia. “Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola (su amiga). Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el laburo y volver”, dijo.



Para cerrar, la intérprete de La Triple T agregó: “Creo que una cosa también compensa la otra, entonces en ese sentido estoy re contenta. Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace así que nos acompañamos re bien”. Pero nunca dijo que sí estaba enamorada. Y esto generó un debate en todos los medios.



Así las cosas, recién llegada a Ecuador, Tini fue abordada por el ciclo De Boca en Boca, de TC Televisión, y no dudó en aclarar sus sentimientos para con el jugador del Atlético de Madrid. “Algo que me encanta es que estás, en todo sentido, en un momento muy favorable. Porque a nosotros nos da muchísimo gusto saber que estás enamorada”, introdujo la cronista esperando la reacción de la cantante.



“Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente. Y estoy feliz”, fue la contestación de la joven, quien acababa de bajar de su avión junto a su padre, Alejandro Stoessel.



Entonces, la periodista quiso saber la opinión del productor al respecto, y él también se encargó de poner énfasis en sus palabras “Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada, más”, sentenció el hombre, quien además aseguró estar “absolutamente de acuerdo” con su yerno.



Frente a esto, la notera quiso saber si tenían planeado viajar al mundial de fútbol que comienza en el mes de noviembre para acompañar a de Paul, quien va a formar parte del Seleccionado de la Argentina. Y aunque Tini se mostró dudosa, su papá fue contundente al asegurar: “¡Sí, vamos a ir a Qatar con todo el equipo!”. De manera que es muy probable que la familia Stoessel a pleno esté alentando a al equipo dirigido por Lionel Scaloni.



Cabe recordar que, tras la polémica, el futbolista comentó un posteo de la cantante agradeciendo la premiación recibida y ella intentó enmendar el error de sus dichos con su respuesta. “Brillas, felicitaciones mi amor”, escribió él junto a un emoji de dos corazones entrelazados. “Gracias mi vida. Te amooo”, puso ella utilizando la palabra que tanto le había costado pronunciar en el reportaje.