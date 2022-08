La comunicación gubernamental como diálogo

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Esto de comunicar como un servicio al ciudadano es lo que promueve profundizar y profesionalizar aún más Mario Riorda, politólogo argentino de reconocimiento continental. El consultor propone iniciar un espacio que permita pensar, investigar, revisar y promover la comunicación gubernamental en forma de servicio. Gober.Mental es el espacio en el que propone revisar las prácticas comunicativas de los gobiernos para mejorar el servicio.



Lo hace a partir del concepto de gubernamentalidad, término acuñado por Michel Foucault que refiere a procedimientos, relaciones, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas, que permiten ejercer el poder del gobierno.



“No se jode con la comunicación gubernamental. No es un capricho”, define Riorda. Para luego proponer como ejes centrales para una buena comunicación de gobierno trabajar en “la relación con la prensa, generar una reputación en la opinión pública, gestionar un sistema marcario, tener capacidad organizativa; tener una gestión digital, poder gestionar los riesgos, poder gestionar las crisis, tener una cogestión institucional, lograr un gobierno abierto y promover la innovación en la gestión”.



Así, en este contexto, se propone que “la comunicación ya no puede ser considerada como una actividad secundaria de un gobierno, en la que simplemente se cuentan las cosas que hace el funcionario”.



La comunicación de gobierno debe transformarse en una política de Estado, al nivel de la educación, la salud o el desarrollo social.



Porque es con la comunicación como los ciudadanos sabrán qué servicios les brinda un gobierno y ese gobierno sabrá, a través de la comunicación, cuáles son las necesidades que los ciudadanos buscan que se les resuelvan. Porque la comunicación de los gobiernos ya no debe ser lineal, debe ser un diálogo.

La crisis política por falta de legitimidad y la espiralización en la comunicación