El Congreso se alista para ingreso del Presupuesto 2023

domingo 28 de agosto de 2022 | 6:02hs.

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este miércoles en la previa del ingreso al Congreso del proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos para el año 2023 con fecha para la primera quincena de septiembre.



Por eso, la sesión del miércoles será una especie de prueba de entrenamiento político para la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien luego tendrá su momento de alta competencia cuando a partir del 15 de septiembre se empiece a analizar en comisión el proyecto de presupuesto para el año que viene, que por estos días está terminando de redactar el equipo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía de la nación.



Este proyecto de ley de presupuesto para el 2023 no es uno más de la historia argentina, sino uno que llega en un momento clave por los antecedentes en la materia, ya que el año pasado la oposición no acompañó la aprobación de la ley de leyes, con un Ministerio de Economía tratando de cumplir las exigencias acordadas por el Fondo Monetario Internacional y en medio de una crisis política y económica que no da respiro.



En las oficinas del Palacio de Hacienda, el equipo económico sabe que trabaja contrarreloj para hacer frente a los requerimientos que tienen desde las provincias al momento de sumar o restar partidas presupuestarias.



Son varios los gobernadores que visitaron el despacho del ministro Sergio Massa en la última quincena para conocer de primera mano cuales son los números que figuran en el borrador del proyecto de presupuesto para el 2023.



El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad estuvo con el ministro Massa el miércoles pasado en una reunión en la que avanzaron en acuerdos políticos que permitan la aprobación de esta ley de presupuesto pero que también contemple la creación de una zona especial aduanera en la provincia que viene siendo solicitada desde 2020.



El artículo que sumará Misiones

El 15 de septiembre es el límite de plazo legal que tiene el Poder Ejecutivo para enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente.



Una vez que ese proyecto ingrese al parlamento, comenzará a ser tratado en la comisión de Presupuesto que conduce Carlos Heller.



Allí se dará uno de los momentos clave para Misiones, porque en esa instancia se buscará sumar un artículo al presupuesto nacional que disponga la creación de una zona especial aduanera en la provincia.



La redacción de ese artículo es por estos días motivo de análisis y negociación política para ver cuál es la fórmula más conveniente, para que la cuestión sea acompañada primero en el marco de la comisión de Presupuesto y luego en el recinto de la Cámara de Diputados al momento de lograr la media sanción.



Según pudo averiguar El Territorio de fuentes oficiales, el artículo será similar al que se intentó el año pasado, pero en esta oportunidad sólo contendrá las características generales de la zona aduanera y no sumará otros pedidos.



El texto del mencionado artículo dispondrá la constitución de Misiones en Área Aduanera Especial, en los términos de los artículos 600 a 607 del Código Aduanero, ley 22.415, bajo la denominación ‘Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de Misiones’.



En cuanto a la extensión de esa zona aduanera, se explicará que funcionará en las zonas geográficas específicas que determinen de manera conjunta el gobierno nacional y provincial.



El debate sobre los impuestos



La Cámara de Diputados sesionará el próximo miércoles con un temario cuyo eje es el sistema impositivo que rige en el país y como es de esperar esta cuestión calentará el debate entre oficialismo y oposición.



La idea del oficialismo es que en esa sesión del último día de agosto se apruebe la extensión por cinco años de la vigencia del impuesto a las ganancias, bienes personales, el tributo conocido como impuesto al cheque, monotributo, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el de capital de cooperativas, que vencen a fines de 2022 y representan 32% de la recaudación impositiva actual.



En esa misma sesión también se buscará aprobar el proyecto de Consenso Fiscal que firmó el presidente Alberto Fernández en diciembre del año pasado.