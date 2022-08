Tomadores de créditos UVA piden a la Justicia se exija revisión de contratos

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:06hs.

Tomadores de créditos de Posadas, representados por el abogado José Bernardo Díaz, hicieron presentaciones en cuatro ámbitos judiciales de la capital provincial, reclamando la revisión del contrato mutuo de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).



Se pide que la Justicia interceda ante cuatro bancos privados con asiento en Misiones para salir del sistema UVA, para de esta forma, pasar a la fórmula Casa Propia y el reajuste de la deuda. Ello además de morigerar los actuales intereses y requiriendo la nulidad de cláusulas abusivas.



El representante de los 90 tomadores de crédito UVA de Posadas terminó de hacer las presentaciones ayer en cuatro dependencias judiciales de la provincia. Elevó además una solicitud de una medida de no innovar.



Se demanda que se aplique una fórmula que sigue la idea de la ayuda del gobierno de Misiones, es decir: “Tomar como base la cuota de diciembre 2021 de cada uno de los mutuos de cada actor, aplicando el esfuerzo compartido en un 50% por consumidor e igual porcentaje del banco, estableciéndose entonces una cuota del 50% de la cuota del mes de diciembre 2021”.



Todo lo previo, como se indicó, congelándose en esas condiciones, “hasta que exista sentencia definitiva”.



La otra propuesta, sugerida por los tomadores a través del abogado, es adoptar el parámetro de que el salario mínimo vital es embargable sólo en un 20% y que sea ese porcentaje el nuevo valor de la cuota.



Estas son propuestas para frenar el aumento diario de la UVA, que desde los otorgamientos de los préstamos las cuotas subieron más del 600% y plantean que con la inflación proyectada para 2022, podría rondar el 100%.



A manera de ejemplo, se señala que la cuota aumenta todos los meses más de 3.000 pesos.



“A este ritmo se hace insostenible el préstamo y el máximo perjuicio de perder la casa”, advierte el abogado en el citado escrito.



No se contempló la inflación

Más adelante se plantea en la presentación judicial que no se ofrecieron simuladores respecto de los préstamos UVA de los bancos: “No ofrecían una simulación si la inflación se desmadraba y llegaba, por ejemplo, al 50% anual”.



Advirtió el abogado que “tampoco fueron advertidos los tomadores las consecuencias que implicaría si se disparaba la inflación”, como efectivamente ocurrió.



“Lo que querían los bancos, sintéticamente, es hacer negocios y prestar a diestra y siniestra”, plantea el escrito judicial.



Observa además que el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaba que la cuota se mantendría siempre como una porción estable de los ingresos, aún en el caso de que la inflación subiera.



Otro de los aspectos considerados graves es el hecho de que “el Estado promocionó la contratación de los créditos UVA afirmando y asegurando la eliminación del problema inflacionario, resultado que claramente no fue obtenido, sino todo lo contrario, se profundizó, siendo absolutamente injusto cargar a los habitantes de manera individual por las consecuencias de políticas económicas en las que ellos no han tenido incidencia alguna”.



Del mismo modo, los principales analistas económicos, que aconsejaban a los consumidores como los actores pedir préstamos UVA hipotecarios, por el bajo costo financiero atribuido a este tipo de préstamos, que eran anunciados, en cierta medida, como una modalidad de ahorro.



Es más, en los proyectos de ley presupuestaria el propio gobierno, según recuerdan en la presentación judicial, pronosticó una inflación sensiblemente menor que la que a la postre aconteciera: 15,7% para 2018, 23% para el año 2019, 34% para 2020 y del 29% para 2021.



Por ello, los tomadores de créditos plantean a través de su abogado que se firmaron estos acuerdos “con el convencimiento de que era conveniente y que no iban a existir sobresaltos”, como finalmente ocurrió y generó gran impacto en los tomadores de créditos.



Se hace mucho énfasis que el ordenamiento tutelar del consumidor es de orden público, encontrándose asimismo esta protección del consumidor resguardada por la carta magna y pactos internacionales.



Los contratos

Un capítulo aparte se refiere a los contratos bancarios con consumidores y usuarios.



Advierten que se pautaron una serie de obligaciones precontractuales a las entidades financieras, que en su rol de experto y asesor del consumidor, están obligadas a realizar advertencias al cliente y evitar perjuicios. Ello en alusión al deber a la información, incluidas las causas negativas de un crédito. Sostienen que ello nunca se clarificó previo a la toma del crédito.



Por ello, se sostiene que existe una situación de desigualdad y asimetría en el acceso a la información relevante con la que cuentan sus protagonistas.



Advierten una clara debilidad del usuario de un servicio o producto bancario, que lo coloca en una posición desventajosa en su poder de negociación, dado que son contratos de adhesión que los formulan los bancos como en la equivalencia del contenido del contrato y sus derechos y obligaciones.



Por ello, ahora apelan a la teoría del esfuerzo compartido, que figura en la ley de emergencia económica N° 27541 y con ello, aplicar la teoría de la imprevisión.



En cuanto al esfuerzo compartido es que se distribuya el sacrificio y se soporte igualitariamente la pérdida ocasionada, en este caso, por los efectos devastadores de la inflación desmedida.

La Unidad de Valor Adquisitivo se actualiza diariamente

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) es una milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda.



Es la única que se actualiza diariamente en función a la variación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), basado en el índice de precios al consumidor.



Las UVA nacen mediante la comunicación “A” 6069 del Banco Central de la República Argentina, se trata de un mecanismo crediticio que determina una unidad de referencia –unidad UVA- que se constituye en el objeto de la obligación de restitución.



La deuda de unidades UVA se convierte al momento de vencimiento en una suma de dinero. En estos supuestos, el objeto de la prestación se integra por un valor mediante el cual se pretende cumplir con la expectativa patrimonial del acreedor, manteniendo, en principio, los términos económicos originariamente establecidos.



Es una “bomba de tiempo”, advierte el abogado José Bernardo Díaz, ya que se aplica una tasa de interés compensatoria pura. Es un exceso marcado por la tasa de interés compensatoria compuesta por ajuste de capital y porcentual de renta puro que genera una mayor distorsión.



Advierten de lo pernicioso del sistema, que es el único sistema que actualiza diariamente su valor, cuando los alquileres son actualizados anualmente.



Por lo tanto, advierten que es un hecho público que este sistema ha fracasado estrepitosamente.



Justamente por tal razón, el gobierno de Misiones lanzó el 10 de agosto, el programa Ahora Hipotecarios UVA, un subsidio que pagará hasta el 60% de los aumentos que tuvieron los préstamos desde diciembre de 2021 hasta el presente mes.



El aporte no reintegrable prevé un tope de hasta 15.000 pesos mensuales. La compensación está pensada para unas mil familias que en Misiones se habían endeudado con los créditos UVA para acceder o terminar su casa propia.



Pero muchos aún quedaron sin ningún reconocimiento y ahora, apelaron a la vía judicial para encontrar una solución.