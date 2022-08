Estudiantina y conciencia social

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:00hs.

La fiesta más grande de los estudiantes posadeños no sólo se caracteriza por los colores, el brillo y el repiqueteo de los tambores. De un tiempo a esta parte, con mayor fuerza en los últimos años, la Estudiantina posadeña se presentó como la excusa perfecta para plantar las nuevas banderas de los jóvenes. Un espacio de visibilización de las luchas y valores que hoy ponderan.



Además de competir en el concurso más atrapante de la secundaria, los estudiantes de hoy se caracterizan también por construir, de la mano de este evento, un mundo más justo, solidario, igualitario y consciente. “La idea es marcar un camino y formarnos como personas de bien”, supo resumir Agustín Servián, que junto a Mariano Leiva y Santino Romero dirigen la banda de música del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen y vienen -junto a otras escuelas- liderando el ranking del concurso de reciclaje lanzado por el Centro Verde Municipal.



La propuesta consiste en el reciclaje de papeles, plásticos y cartones con la finalidad de recuperar y reutilizar el material. El Janssen -con alrededor de 300 estudiantes que participan de esta edición de Estudiantina- ya entregó más de 5 toneladas en la competencia que inició hace poco más de tres semanas.



“La verdad es que estamos muy motivados con la propuesta y todos los alumnos participan. Los chicos llevan sus cartones a la escuela, los padres también ayudan en la recolección. Más allá de ser un concurso -que nos tiene entusiasmados- la finalidad del proyecto es que aprendamos a reciclar, que chicos y grandes adquieran el hábito y lo practiquen”, destacó Leiva en diálogo con El Territorio.



“La idea es que las generaciones futuras aprendan de la importancia de la sustentabilidad. Con esto buscamos disminuir el impacto ambiental, educarnos y dejar una huella ecológica. Buscamos hacer un camino y trabajar por un mejor futuro juntos”, agregó Servián, que ya cursa el 6° año de secundaria y este 2022 se despide del cargo de director de banda.



La propuesta ha involucrado a toda la comunidad educativa, de modo que no sólo son los estudiantes quienes recolectan el material sino también cuentan con el apoyo de los docentes, directivos y padres, que contribuyen con su aporte y colaboran en la puesta. “Somos una gran familia, estas actividades nos unen y acercan. Los chicos lo asumen como un compromiso y nos impulsan a los adultos también a tomar conciencia de la importancia de estos cambios sociales. Hoy se involucran con las problemáticas sociales, se forman como ciudadanos conscientes y solidarios. Estas propuestas nos hermanan y unen no sólo en familia sino como comunidad”, detalló por su parte Patricia Aqueri, quien junto a Sandra, Joselo, Natalia, Don Servián, Claudia y otros tantos padres, acompañan a sus hijos en la movida.



Efecto dominó

El concurso de Reciclaje Estudiantil comenzó hace poco más de tres semanas y está coordinado por el Centro Verde de Posadas, que recepciona el material de las escuelas en los distintos ecopuntos de la ciudad y se encargan de pesar los reciclables recuperados y llevar la cuenta y kilaje que cada escuela aporta.



La iniciativa se gestó en las aulas del Instituto San Basilio Magno, establecimiento que viene articulando ecología y sustentabilidad desde hace varias ediciones de Estudiantina. Con el proyecto escolar ¡Laudato Si! el colegio busca ponderar la importancia del cuidado y respeto por el medioambiente, tal es así que en la edición 2019 salieron a la calle con un modelo de ecología integral que se basó en la recuperación, restauración y reciclaje. Los jóvenes se presentaron con instrumentos y tocados hechos con botellas plásticas, trajes con CD y bolsas recicladas, una carroza restaurada; y se convirtieron en voceros de la preservación y el cuidado del planeta.



Pero este año apostaron a llegar más lejos y en una clase de la materia Proyecto de Investigación se les ocurrió la realización de un concurso del que puedan participar todas las escuelas de la ciudad, fomentando el reciclaje y la recuperación de materiales en el marco de la Estudiantina 2022. Así surgió la propuesta que hoy tiene a 20 escuelas inscriptas que competirán hasta el próximo 16 de septiembre.



El establecimiento educativo que más kilos haya reciclado se llevará como premio un voucher de 80 mil pesos. En tanto, quienes queden en segundo lugar ganarán 40 mil pesos. Además, desde la Municipalidad adelantaron que habrá dos premios incentivos más.



“Todas las escuelas se comprometieron muchísimo con la causa. El mensaje que queremos dejar es que se involucren con el cuidado del medioambiente. Buscamos plantar esa semillita del reciclaje”, contó por su parte Héctor Cardozo, director general de ambiente, Girsu y cambio climático de la municipalidad capitalina.



Hasta el momento, el concurso lleva más de 15 toneladas de materiales recuperados entre todas las escuelas que participan de la causa que tiene como premisa marcar un camino para las generaciones futuras. De este modo, la Estudiantina posadeña, además de competencia, alegría y camaradería es también un espacio de conciencia y compromiso social.

La iniciativa tienen a 20 escuelas inscriptas. Foto: Sebastián Velozo

Cada escuela debe llevar sus objetos a un punto verde y pesarlos. Foto: Sebastián Velozo

Con carácter competitivo el Janssen hizo una gran colecta. Foto: Sebastián Velozo

Una banda solidaria

Los chicos del Janssen también llevaron alegría a un merendero. Foto: Natalia Guerrero

La banda de música del Instituto Politécnico Arnoldo Janssen no sólo se ocupó de realizar su pesaje de reciclados ayer sino que también aportó a la comunidad con música, juegos y donaciones. Por iniciativa de los directores del equipo, el grupo se movilizó con un fin solidario: festejar el Día del Niño. Así, por la tarde, alumnos, padres y profesores asesores de la Estudiantina 2022, se trasladaron al merendero La Misión para llevar mercadería y regalos a los más chicos.



Los alimentos no perecederos fueron donados por las familias durante más de dos semanas. El punto de encuentro fueron los ensayos, donde además de sacar ritmos, cánticos y coreografías, también hubo espacio para el despliegue de solidaridad.



“La idea es de los directores de la banda de música por el Mes de las Infancias, también para mostrarles a los otros chicos lo lindo que es poder cumplir con un llamado solidario. La Misión nos abrió las puertas para poder colaborar”, sostuvo el director de Banda, Mariano Leiva a El Territorio.



“La idea era compartir con los más chicos, y encontramos este merendero - ubicado en Monseñor de Andrea y calle 120 - que dan la merienda en el lugar porque muchos por la pandemia no sirven la copa de leche sino que dan los alimentos para que lleven a su casa. También está bueno que ellos vean otra realidad, que hay mucha gente que no tiene recursos”, explicó Patricia Aqueri, una de las madres que acompaña al grupo de intérpretes de redoblantes, ton, cajita y chancha.



Fue una tarde distinta para todos. Los estudiantes llevaron al barrio, además de cajas de mercadería, golosinas y premios, un instante de felicidad. Un momento de juego, disfrute y risas en el cual los instrumentos oficiaron de rompehielos entre los agasajados y los organizadores del agasajo.