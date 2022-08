Productores y gobierno analizaron la situación del té

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Durante la mañana de ayer se reunió la Comisión Provincial del Té (Coproté) para avanzar en el análisis del precio de la materia prima misionera.



Si bien no se llegó a un acuerdo ayer, desde los sectores ponderaron la apertura al diálogo, pues en horas de la tarde fueron recibidos además por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad.



En comunicación con El Territorio, Helmuth Kummritz, del sector talero del Ministerio del Agro de Misiones, confirmó que habrá una nueva reunión el martes para intentar avanzar.



Asimismo, desde el sector destacaron la reunión con el gobernador y resaltaron que “tras una hora y cuarenta de reunión, se lo vio al gobernador muy preocupado y ocupado en el tema, por buscar una solución a esta crisis que tenemos en el té”.



“La primera noticia no fue muy alentadora porque nos dijo que es imposible conseguir un dólar diferencial para nuestra actividad, no le dieron eso desde Buenos Aires”, plantearon; pero, destacaron que se están buscando otras alternativas con Rentas y con el tema energético y con el combustible, además de un subsidio para fertilizantes que iría para los productores.



“Lo vimos bien, con muchas predisposición para trabajar así que también nos pusimos a disposición para seguir hablando y buscando una salida a esta situación complicada”, apuntó el productor Cristian Klingbeil.



Además del gobernador, estuvo también Ricardo Wellbach, ministro coordinador de Gabinete, y el ministro Adolfo Safrán, quienes atendieron la demanda de los productores.



También se señaló que se trabajará en el tema de la mano de obra para la cosecha de té. “Tanto la reunión de la mañana en Campo Viera como en la tarde de Posadas nos dio cierto optimismo. Esperemos encontrar una solución. La reunión fue muy distendida y el gobernador dejó en claro que quiere el mejor precio para los productores”, apuntó Klingbeil.