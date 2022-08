El FdT realizará marchas en todo el país en respaldo a la vicepresidenta

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Las distintas expresiones del Frente de Todos (FdT) realizarán hoy encuentros y movilizaciones en distintas plazas del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense, en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta semana el fiscal de la causa Vialidad pidiera para la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.



Bajo las consignas “A Cristina la defiende el pueblo” y “Si vienen por ella, vienen por tus derechos”, una de las manifestaciones principales será la organizada por el FdT porteño, que convocó a congregarse desde las 15 de hoy en el Parque Lezama, del barrio porteño de San Telmo.



La convocatoria fue definida en un multitudinario “congreso abierto” del PJ porteño que se reunió el jueves en su sede de la calle San José, encabezado por el senador nacional y presidente del partido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Mariano Recalde, y el presidente del congreso partidario, Víctor Santa María, entre otros dirigentes, que resolvió marchar el jueves mismo al domicilio de Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta.



También participaron del congreso -y posterior marcha- Santa María, la diputada nacional Mara Brawer, los legisladores porteños Franco Vitali y Juan Modarelli y referentes del FdT de Caba como Héctor Recalde y Lorena Pokoik, entre muchos otros.



Se sumaron así a los militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que mantienen una vigilia frente al domicilio desde el lunes, luego de que el fiscal Diego Luciani, en el marco del juicio denominado Vialidad, solicitara para la vicepresidenta una condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.



Marchas en todo el país

Para hoy, se esperan movilizaciones similares en otras plazas de la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del conurbano bonaerense y del resto del país (entre ellas la ciudad de Posadas, en la que los manifestantes se concentrarán a partir de las 15.30 en la intersección de las avenidas República Oriental del Uruguay y Bartolomé Mitre).



También a las 15, en el Parque Chacabuco, el juez porteño Juan María Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid realizarán un acto en reclamo de una “democratización de la Justicia”, una “Justicia independiente” y la “renuncia de la totalidad de los integrantes” de la Corte Suprema.



Por su parte, la Comuna 15 también organiza un encuentro en defensa de la exmandataria, con la consigna “Contra el pelotón de fusilamiento mediático y judicial”, del que participarán la abogada Graciana Peñafort, los diputados Rodolfo Tailhade y Paula Penacca, la concejal Luciana Guzmán, la exjueza Marita Roqueta y la legisladora porteña Berenice Iañez.



Sin un epicentro, en la provincia de Buenos Aires habrá actos en la mayoría de los municipios del conurbano con la misma consigna “En defensa de Cristina”, en respuesta al llamado de “alerta y movilización” que decretó en La Plata el PJ bonaerense, que comanda el diputado Máximo Kirchner.

Mujeres reconocidas apoyan a CFK

Más de 250 mujeres lideresas de 17 países suscribieron un documento en apoyo a Cristina Fernández por considerar que la vicepresidenta es víctima de una “descarada persecución” y denunciaron que la causa denominada Vialidad es “un capítulo más de la estrategia del lawfare” en América Latina. Entre las firmas se encuentran la de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, la senadora colombiana Piedad Córdoba, la periodista española Pilar del Río, la filósofa Chantal Moufee, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda, entre otras. El acompañamiento se realizó mediante una declaración que lleva la rúbrica de las reconocidas mujeres en el que se afirma que la persecución a la vicepresidenta “obedece a su condición de mujer que ha confrontado con sectores del poder”.

El presidente le respondió a Eduardo Casal

El presidente Alberto Fernández afirmó que “el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”, al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que brindó el mandatario.



Casal había considerado una “perturbación” las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En una misiva, Fernández se dirigió a Casal, procurador interino, y señaló que en aquella entrevista hizo referencia “a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner”.



“Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”, aclaró el presidente.



“Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas”, remarcó Fernández.