Hubo récord de exportaciones en el primer semestre

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Las exportaciones de carne vacuna cerraron el primer semestre del año con récord en volumen e ingreso de divisas, las cuales saltaron 39,4% hasta los U$S 1.750 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



De esta manera, los embarques con carne vacuna crecieron en valor U$S 457 millones al pasar de U$S 1.293 millones al monto actual.



La suba en precios se ubicó muy por encima de lo registrado en volumen, ya que el incremento en este caso fue sólo del 0,85% al pasar de 418.200 toneladas equivalentes res con hueso a 421.770 toneladas despachadas en el período enero-julio.



No obstante la pequeña suba, la misma sirvió para establecer un nuevo récord de exportaciones para este período.



“Analizando la evolución de indicadores del 2022, podría afirmarse que las exportaciones recuperaron notablemente el ritmo al punto de que en los primeros 6 meses de este año se realizaron los mayores envíos de mercadería para este mismo período de la historia”, marcó la entidad bursátil.



Asimismo, en el trabajo realizado por los especialistas Alberto Lugones y Emilce Terré se subrayó que “para dar cuenta de la relevancia de este suceso debe tenerse en cuenta que el volumen exportado en el primer semestre de este año implica un volumen que triplica los registros de exportaciones de cinco años atrás para el mismo período”.