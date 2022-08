Central Córdoba y Lanús abrieron la fecha a puro gol

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Central Córdoba y Lanús empataron 2-2 en el inicio de la fecha 16 de la Liga Profesional, en un encuentro cambiante.



El Granate visitó al conjunto comandado por Abel Balbo con el objetivo de cosechar su segundo triunfo al hilo, pero no lo consiguió a pesar de haber estado en ventaja y sigue en el fondo de la tabla.



El Ferroviario se adelantó a los 10 minutos a través de un golazo de tiro libre de Alejandro Martínez. Sin embargo, Lanús logró reponerse y lo dio vuelta antes del descanso con los tantos de José “Pepe” Sand -de penal- y Brian Blando, quien convirtió su primer gol en Primera División.



Y en el complemento, Renzo López reestableció la paridad del encuentro con un cabezazo a los 9’.



A partir de ese momento, el duelo se tornó de ida y vuelta y ambos conjuntos tuvieron chances de llevarse los tres puntos.



No obstante, sobre el final quien estuvo más cerca de ganarlo fue Lanús por medio de Claudio Spinelli, pero un sólido César Rigamonti y la falta de puntería le negaron esa posibilidad.



Finalmente fue empate 2-2, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos para sus diferentes objetivos en el torneo.