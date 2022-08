Por impacto de la inflación, piden jerarquizar las obras a ejecutarse

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, pidió que “se jerarquicen las obras, sabiendo que la sábana es corta”, en referencia al gran impacto que están teniendo la inflación y los efectos de la macroeconomía también en la obra pública.



“Si hay que elegir entre terminar un hospital y hacer una cancha de fútbol, prioricen lo que consideren lo más importante para resolver, lo urgente”, les dijo a los jefes comunales y representantes de las 77 comunas de la provincia en un encuentro desarrollado ayer en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento.



Allí les planteó fijar prioridades en salud, educación e infraestructura, “con el agregado de valor de los eventos culturales que vamos a ayudar y vamos a acompañar, porque sabemos que movilizan y motorizan la economía de los pueblos”.



En lo que representó un encuentro multitudinario después de más de dos años de no haberse concretado una reunión similar a raíz de la pandemia, el mandatario provincial estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua; el ministro coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza; el diputado Martín Cesino; la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; y el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías.



En forma previa, el ministro de Hacienda reflexionó sobre la realidad de Misiones que pese a la difícil situación de la macroeconomía está mejor posicionada.



“La actividad económica está funcionando muy bien en Misiones, todos los indicadores son altamente positivos”, sostuvo Safrán al repasar los resultados exhibidos por los diversos sectores económicos. Ello además de resaltar que se da en el marco de una provincia ordenada y con proyecciones realizadas desde la conducción que permite el actual crecimiento de la provincia.



Fue una oportunidad para hacer además entrega de recursos a todos los municipios, para ser destinado a la atención primaria de la salud, fondos de créditos, obras de Iprodha y de la Dirección Provincial de Vialidad.



Impacto de la inflación

El gobernador Herrera Ahuad, al recordar que los intendentes son las cajas de resonancia de lo que ocurre en forma cotidiana a sus vecinos, repasó a su vez el impacto que representa la inflación en el país.



“No sólo se ven reflejados en los niveles inferiores de la cadena productiva, sino en todos los eslabones”, dijo y allí explicó el impacto que representó para la ejecución de obras públicas.



“Tanto a ustedes como a nosotros también nos golpea la inflación, más allá de haber hecho licitaciones y otras cuestiones administrativas”.



Allí desplegó el concepto de que los alcances de “las redeterminaciones son tremendas en base a lo que es el proceso inflacionario; nosotros no escapamos al proceso inflacionario y esa es nuestra realidad. Pero también entendemos que debemos dar respuesta a una economía ordenada y que no sufra la gente”.



Comparó en tal sentido algunas priorizaciones de obras, citó a manera de ejemplo “lo que puede costar una obra de unos 20 millones y es lo que nos sale a nosotros el Ahora Canasta que permite a los misioneros comprar con descuentos”.



Citó otro ejemplo, el de haber iniciado una compra de unos 50 camiones a principio de año que aún no pueden entregar a la Provincia.



“Nos quisieron redeterminar tres o cuatro veces el precio, cuando habíamos pagado un precio mucho más accesible”, acotó.



Por lo tanto, les dijo a los intendentes que “no hay una voluntad manifiesta de retener recursos que les corresponden, muy por el contrario, todo lo que podemos ponemos a disposición de los municipios”.



Luego citaría que en estos ocho meses del año se avanzaron “en más de 400 cuadras hechas y repartida entre las localidades” y que espera superar las 1.000 a fin de año.



Para sobre llevar la pandemia

Agradeció por el acompañamiento al ingeniero Carlos Rovira desde la Cámara de Representantes y a los 77 intendentes durante la pandemia.



“Misiones ha sido una provincia ejemplo en el manejo de la pandemia, pero también en el cuidado de sus recursos económicos”.



Planteó que “sin dudas, el hecho de haber tomado las decisiones correctas, de haber trabajado siempre al lado -la administración provincial y las comunas- no hizo que Misiones tuviera que iniciar de cero la pospandemia, sino que teníamos una base muy alta en acciones, gestiones y trabajos en solidaridad que rápidamente hizo que este despegue hasta nos haya hecho olvidar lo que pasamos hace dos años”.



El anuncio

Al mismo tiempo, informó a los intendentes que se pondrá en marcha un plan para que las administraciones comunales puedan acceder al Plan Techo. Se les aportarán los insumos y las comunas aportarán la mano de obra. Indicó que espera que comience la ejecución de las partidas que serán distribuidas de manera equitativa a partir de octubre.



En forma previa, el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, aclaró que se están retomando las obras de cordón cuneta y empedrado, a la vez que se inician nuevas obras y detalló que se encuentran “en ejecución 2.700 viviendas en la provincia y estamos presentando proyectos por 2.000 viviendas más en los próximos días ante la Nación”.

Yerba: “No me bajo de los 75 pesos”

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se refirió al debate en torno al precio de la yerba mate. Repasó las gestiones realizadas esta semana en Buenos Aires: “Logramos una discusión muy fuerte que espero sea histórica en el laudo del precio de la materia prima de la yerba mate”.



“No me bajo de los 75 pesos cuando la industria ofreció 55 pesos”, sostuvo el mandatario provincial. Indicó que ello forma parte de los planteos efectuados “por los 12 mil productores de Misiones, son los que nos dan el mandato”.