El plan del gobierno nacional respecto al comercio exterior

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Por Luis Miguel Palma Abogado y docente universitario

luismiguelpalma05@gmail.com

Entre las veinte medidas del gobierno luego de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y que se encuentran relacionadas al comercio exterior en el apartado del documento oficial y que figura como “superávit comercial” tenemos las siguientes :



“… 5- Promover por DNU regímenes para sectores de agroindustria, hidrocarburos, minería y economía del conocimiento, con beneficios para el crecimiento de exportaciones.



6- Denunciar abusos de mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones (aseguró que se han detectado más de 13 mil operaciones de 722 empresas que apelaron a ese sistema ilegal, y también anunció que se abrirá un registro por 60 días para que rectifiquen su posición ante la Aduana. Quienes no se presenten serán denunciados ante la Justicia nacional y la unidad antilavado de Estados Unidos).



7- Lanzamiento de un programa de crédito a tasas promocionales, y un esquema de garantías para primeros exportadores.



8- Poner en marcha un sistema de trazabilidad para el comercio exterior, para “tener mayor control y transparencia en el uso de las divisas para importaciones”, con criterio de prioridad a las cadenas productivas y cuestiones de salud”.



En realidad las únicas medidas nuevas, por así decirlo, son las relacionadas con el punto 5 apuntado más arriba, que son beneficios para esos sectores de la producción, y el 7 relacionado con un programa de créditos y esquemas de garantías para primeros exportadores.



En cuanto a las mencionadas en los puntos 6 y 8, relacionadas con el control aduanero sobre las operaciones de comercio exterior y a cargo de la Aduana, ya que es su función concreta controlar, también debemos decir que éstos ya existen y desde hace mucho tiempo, independientemente de recaudar derechos de importación y exportación , como así también IVA, Ganancias y tasas de diversos conceptos, ya que la recaudación impositiva per se es una función propia de DGI



Para que quede claro: es la Aduana la que cuenta con la tecnología y recursos humanos que deben investigar estos mecanismos de triangulación de subfacturación y sobrefacturación no solamente en importación, sino también exportación, como así también respecto de la trazabilidad (en este caso se trabaja en forma conjunta con la DGI) no sólo en importación, sino que al igual que lo mencionado en el apartado anterior, también la tenemos en exportación (es más usado en esta modalidad que en la importación)



A continuación procederé someramente a aclarar algunos conceptos técnicos e intrincados, por cierto, y que suenan muy bien a la hora de los discursos, pero que en la mayoría de la población serían, como se suele decir, chino básico, puesto que es una constante y una técnica de información del gobierno hacerlo de esa manera y con esa finalidad, aunque, poniendo un poco de humor a esta altura, la mayoría de los argentinos podemos decir que somos expertos en economía financiera, de tantas noticias relacionadas con la inflación el dólar o el riesgo país, comercio exterior, cuestiones cambiarias etcétera, etcétera.



Así tenemos en cuanto a la triangulación que es completamente legal, vale aclararlo, y es producto de los procesos de globalización de la década de 1980, debemos decir que consiste en aquellas operaciones en las que intervienen tres o más actores. Entiéndase por “actores” al fabricante exportador, un intermediario y un cliente final o comprador, quien es el importador. Además, este tipo de operativas cuentan con la peculiaridad de que, en ellas, el envío de la mercadería se hace de forma directa desde el origen al destino, sin necesidad de que el producto pase por el país del intermediario.



Es el caso más común el de las operaciones de triangulación mixtas tal vezel ejemplo más claro que podamos encontrar en el mundo de la telefonía móvil u otros dispositivos (devices) electrónicos. La inmensa mayoría de fabricantes se encuentran en países asiáticosque, en muchos casos, no disponen de infraestructura en territorio europeo. Ante tal situación, el intermediario de la Unión Europea facilita el contacto entre el comprador español y el productor asiático, ya sea aportando la plataforma en la que se realiza la operación y controlando la gestión a nivel logístico y de posibles incidencias.



La triangulación no es algo irregular en sí, es común en comercio exterior. Lo que es irregular es el caso de operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la facturación viene de otro país pero sobrefacturada a un precio superior a su valor.



En cuanto a la subfacturación de importación, la maniobra consiste en declarar mercadería con menor valor para de esa manera pagar menos derechos de importación IVA y Ganancias, pero ahora se suma también la sobrefacturación con el objetivo de que el importador se pueda hacer de más dólares de los que le entrega el Banco Central, declarando valores superiores al valor de la mercadería y en materia del Impuesto a las Ganancias, al computarse como un gasto disminuye la base imponible del impuesto. De allí que se requieren leyes nacionales, y convenios internacionales, para limitar estas operaciones dolosas que minan las finanzas de los países.



En cuanto a la trazabilidad, se trata de conocer todo el proceso o la cadena comercial que se da desde el productor de la mercadería o comprador en el mercado interno hasta su exportación definitiva por un exportador inscripto y ver su capacidad económica financiera CEF, como así también la del productor o intermediario, y esto es resorte de los funcionarios que encargan de controlar estos fenómenos de carácter delictual infraccional, que terminan empobreciendo las ya pobres cajas y recursos del estado



El marco legal y las herramientas y recursos humanos para llevar a cabo las investigación ya existen. No es una cuestión de leyes nuevas ni registros nuevos toda este tema -que es eterno-, sino que se trata del correcto funcionamiento de los recursos humanos, tecnología y de cooperación en materia de información interna (DGI y DGA), y en cuanto a lo externo con los convenios internacionales vigentes con otros países, puesto que al ser más fuerte la presión fiscal y ante el descalabro financiero del sector que se maneja con el patrón dólar se recrudece la actividad irregular e ilícita . Los mecanismos de control deberán ser revisados pero no solo desde el punto de vista técnico, ya que claramente son insuficientes o no son eficaces, sino también de la implementación de políticas que tiendan a alentar medidas de desgravamiento impositivo gradual para el comercio exterior al menos, ya que está demostrado que a menor presión fiscal se puede lograr mayor recaudación de impuestos, que finalmente son el recurso más importante con que cuentan los estados para mantener su economía estable.