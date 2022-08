sábado 27 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Si algo caracteriza a Crucero en el actual torneo Federal A es su irregularidad. Un día puede dar la gran sorpresa ganándole y sacándole el invicto al gran candidato Racing de Córdoba, pero al otro día puede sufrir una catastrófica derrota ante el último de las posiciones, como le sucedió cuando jugó con Atlético Paraná.



Así, con un indescifrable andar en la tercera categoría del fútbol argentino, el Colectivero genera distintas sensaciones tanto puertas adentro como puertas afuera del plantel partido a partido.



En este sentido, Pinti Álvarez, figura y goleador del equipo en el gran triunfo del miércoles ante San Martín de Formosa por 3-1, tomó la posta e hizo una sincera radiografía del momento que atraviesa el conjunto de Santa Inés.



“Hay que ser sinceros, nuestra realidad no es el ascenso, es otra”, admitió el delantero paraguayo, partícipe directo de los tres goles del Colectivero en Santa Inés, asistiendo a Campozano para el 1-0, convirtiendo el 2-0 y exigiendo a los centrales para el 3-1 de Emanuel Sosa.



“Si bien es cierto que arrancamos muy bien el campeonato y muchos nos ponían la chapa de candidato, hoy en día nuestra realidad es otra”, expresó el atacante, y agregó que “nosotros sabemos que hay equipos que se armaron muy bien y que tienen muchísima experiencia, tienen otra infraestructura, totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, y esos equipos sí son candidatos”.



“Nosotros tenemos que pensar a futuro, queremos terminar bien el campeonato y si podemos terminar entre los mejores ocho sería lo ideal, pero la gente y la prensa saben que somos un grupo muy reducido, con muchos chicos y algún que otro jugador experimentado”, reconoció, aunque se mostró confiado de cara a lo que viene: “Igual vamos a tratar de estirar esto hasta donde se pueda y vamos a pelear hasta lo último en busca de la clasificación”.



“Es imposible explicar la irregularidad del equipo, sinceramente buscamos una explicación pero no la encontramos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, entrenamos al 100 por ciento, cumplimos con lo que nos pide el entrenador y nos esmeramos, pero creo que entramos en una mala racha de la que nos cuesta salir, pero después te das cuenta que aparecen estos partidos, donde sacás hombría, actitud, garra y sacás el partido adelante; ojalá el triunfo nos sirva para poder levantarnos de una buena vez”, argumentó.



Sobre la victoria ante el equipo formoseño, que llegaba a Misiones con una racha de ocho partidos sin derrotas, Pinti señaló que “estoy contento por el triunfo, por la gente del club y por toda la gente que nos acompaña y que sufre con nosotros”.



“Por suerte se me dio el gol de nuevo después de muchos partidos, pero esto es fútbol y hay que seguir cuando las cosas no se te dan, la perseverancia en el fútbol es muy importante”, añadió.



Más allá del flojo presente del equipo, Crucero con la victoria quedó a cuatro puntos de la fase clasificatoria. Al respecto, Pinti admitió que “este equipo necesita de todos, nosotros tenemos que mejorar algunas cosas pero en líneas generales estamos bien, ojalá podamos seguir por este camino que arrancamos ante San Martín”.



Consultado sobre si a Crucero le sienta bien enfrentar a equipos encumbrados o que vienen en alza, Álvarez dijo que “el rendimiento de Crucero no tiene que ver con el rival, porque hay muchos equipos encumbrados en el Federal y a veces se nos da y a veces no”.



“Por suerte pudimos conseguir un gran triunfo ante un buen rival, y si bien sabemos que estamos alejados, aún tenemos posibilidades, dependíamos de un triunfo para mantener las chances de clasificar entre los ocho mejores y pudimos ganar”, cerró.



Crucero visitará mañana, desde las 15.30, a Defensores de Pronunciamiento en otro partido importante que dará continuidad a la 27ª fecha.