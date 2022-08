Informe arroja por primera vez datos de la población trans en Misiones

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:04hs.

No había en Misiones hasta el momento datos acerca de la situación de la población trans en lo que refiere a acceso a la salud, educación y trabajo. Ayer, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) dio a conocer los resultados del informe preliminar de este grupo diverso que por años estuvo -y sigue- invisibilizado y estigmatizado.



El recorte de este informe es hasta julio de 2021 y da cuenta de que fueron relevadas 123 personas trans, aunque el censo continúa, dado que no todos fueron consultados y se estima que son más de 500 en toda la provincia, destacaron.



Los resultados del trabajo revelaron que sigue habiendo discriminación por parte de distintas instituciones y precariedad laboral.



El informe se enmarca en el Observatorio de Violencia Familiar y de Género.



Así, se conoció que la edad promedio de las personas trans encuestadas es de 26 años. Exactamente, la gran mayoría de las personas, el 67,8%, tienen entre 18 y 29 años, seguidas por las de entre 30 y 39 años con el 17,4%. Mientras, aquellas personas trans de entre 40 y 49 años y las mayores de 50 años representaron el 4,3% y el 6,1% de las personas registradas eran menores de edad.



Respecto a sus lugares de residencia, se pudo saber que el 79,5% de la población trans encuestada vive en Posadas, el 8,5% en Garupá y el 3,4% en Oberá. Asimismo, el 1,7% reside en Eldorado y el mismo porcentaje en Apóstoles, mientras que el 5,1% vive en otras localidades.



Respecto de la identidad de género, el 36,8% se define como mujer trans, el 35% lo hace como varón trans y el 24% afirmó que tiene otra identidad, como andrógino o no binario.



La mayoría, el 88,2%, expresó su identidad autopercibida en la adolescencia y la juventud: el 48,2% cuando tenía menos de 18 años y el 40% cuando tenía entre 18 y 25 años.



“Es un relevamiento permanente, no se cierra, lo que hay en este informe es un primer corte hasta julio de 2021. De manera permanente seguimos relevando y a hoy tenemos unas 220 relevadas”, señaló a este medio Silvana Labat, directora ejecutiva del Ipec.



“Nos manejamos con las direcciones o áreas de la mujer de los municipios y les pedimos a la gente de los pueblos que nos dé datos de la población trans”, agregó. También participaron algunas organizaciones sociales.



La discriminación y la educación

La discriminación es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la población trans no sólo en Misiones sino en el mundo entero y esto repercute en el vital ejercicio de sus derechos para satisfacer necesidades básicas.



En ese sentido, este trabajo preliminar da a conocer que el haber expresado su identidad de género llevó a ciertas situaciones como la pérdida de amistades en el 56,8% de los casos, abandono o expulsión de su hogar familiar en el 30,9% de los casos, abandono de la localidad en la que vivía (14,8%) y el 14,8% dejó la escuela o la universidad.



Se pudo saber en referencia a esto último que es mayor el porcentaje que no completó los niveles respecto del que sí lo hizo, con excepción del nivel primario. En ese contexto, el 16,4% perdió o repitió un año, el 24,1% tuvo que abandonar los estudios y el 20,9% se cambió de escuela o universidad.



Así, los encuestadas y encuestados expresaron que la discriminación en los ámbitos de la educación provenía de sus compañeros (47%), aunque también de sus profesores y maestros.



Respecto al acceso a la salud, el 61,2% afirmó haber realizado una consulta general de salud en el último año, mientras que el 38,8% no lo hizo. El 55,4% de los encuestados que afirmaron haberse realizado tratamiento de hormonización destacaron que el tratamiento siempre estuvo bajo supervisión médica, mientras que el 33,9% dijo que sólo en ocasiones y el 10,7% aclaró que nunca.



Situación de vivienda

En lo referente a la vivienda, el 44,4% vivía con su padre o madre, el 28% habitaba sólo, el 21,4% con hermanos/as, el 14,5% con su pareja, el 12,8% con otros/as familiares y el 6% con sus hijos/as.



También se les consultó sobre las principales características de las viviendas: el 93% de las viviendas están conectadas a una red de agua corriente pública, el 75,0% tiene los baños y cocinas conectadas a una red cloacal pública, el 56,9% de las viviendas están ubicadas en una calle asfaltada. El 4,5% de las viviendas se encuentra próxima a un basural, el 7,2% está en una zona inundable y el 6,4% en una villa de emergencia.

La falta de espacios de trabajo formal y la prostitución

Si bien se abrieron algunas puertas en el mercado laboral formal, acceder a un empleo bien remunerado aún sigue siendo uno de los mayores problemas que tiene la población trans.



Así, el 47,7% afirmó que, en el último mes -en referencia al momento de ser encuestado- no tuvo ingresos por alguna actividad o trabajo, mientras que el 52,3% sí los tuvo. Sobre el total que percibió algún ingreso, el 77,2% no realizó o no le realizaron aportes jubilatorios por dicha actividad, por lo que se trataría de trabajo informal.



Respecto al ingreso mensual aproximado, el 36,7% cobra menos de 10 mil pesos por la actividad que desempeña, el 30,6% se ubica en el rango de entre 10 mil y 20 mil pesos al mes. Finalmente, en igual porcentaje (16,3%), se encuentran los rangos de entre 20 mil y 30 mil y el de más de 30 mil pesos.



Al momento de buscar trabajo, la mayoría consignó haber sufrido discriminación en el proceso de búsqueda.



Todos estos puntos siguen obligando a muchas personas trans a dedicarse a la prostitución para generar ingresos. Respecto a esta temática, -consigna el informe- el 6,3% de los encuestados afirmó que actualmente se encuentra en una situación de prostitución, mientras que el 25,9% no se encuentra ahora, pero si la ejerció anteriormente y el 67,9% nunca se encontró en una situación de prostitución.



“A mi parecer, el 90% de la población trans todavía no fue empleada, todas estas personas viven en situaciones vulnerables, extremas y la mayoría vive de la prostitución y otra gente sigue luchando con este paradigma, que no le da la inclusión. Tenemos además mucho problema con la infancia trans”, acotó Dana Valiente, de la ONG ‘De la calle a la dignidad’, quien todavía no fue relevada en el trabajo.