La Placita cumple 66 años mientras esperan obras y remontar las ventas

Marca registrada de la ciudad de Posadas, el Mercado Modelo La Placita cumple hoy 66 años de existencia. En sus inicios funcionó de manera más informal sobre la avenida Roque Pérez y Buenos Aires y en 1962 se trasladó a su ubicación actual, sobre la avenida Roque Sáenz Peña entre calles Sarmiento y San Martín, a pocas cuadras de la Costanera posadeña.



En medio de un clima festivo y de decoración, los 254 locatarios se preparaban ayer para los festejos que tendrán su epicentro a partir de las 18, con bandas en vivo y feria de comidas.



En ese marco y ambientados por el clásico “¿Qué anda buscando? ¡Pregunte!”, El Territorio visitó ayer el lugar y dialogó con comerciantes, algunos hijos y nietos de los pioneros.



“De a poco nos vamos recuperando de la pandemia de Covid-19, hay días que se vende más y otros que no. Pero estamos luchando como todo comerciante, no queda otra”, contó Marta Luque mientras con su hija y nieto decoraban uno de los pasillos del enorme predio.



La mujer es una de las delegadas de los locatarios y junto a sus pares se entusiasma al contar su historia y cómo gracias al mercado crió a sus hijos.



“Estamos remándola como todos los días. El secreto acá es ser constante y la dedicación total, porque esto es un trabajo de 12 o 13 horas de corrido, no se cierran las puertas al mediodía. Si alguien necesita venir a la siesta nosotros estamos abiertos, eso hace que esto nunca se termine. Somos como una gran familia y toda la zona vive de La Placita, desde el chipero hasta los vendedores ambulantes”, comentó la mujer que tiene el local con las puertas abiertas desde hace 32 años.



Por otro lado planteó que están expectantes por el pronto inicio de las obras de mejoras en todo el lugar, pero con foco en renovar los techos.



“Los desafíos son muchos, ahora estamos esperando los trabajos y esto va a quedar como nuevo. Se va a reformar todo, menos la fachada que no se puede tocar porque es patrimonio histórico. Pero adentro y afuera va a ser nuevo, esperamos que pronto empiece la obra. Se van a hacer techos nuevos, la calle Roque Sáenz Peña va a ser media peatonal, vamos a tener estacionamiento”, detalló y aclaró que la promesa es que la empresa adjudicataria trabaje sin necesidad de que se cierren los comercios.



Otra de las históricas locatarias, María Eva Duarte, comentó que los invade el entusiasmo después de todas las complicaciones que dejó la pandemia.



“Gracias a Dios sobrevivimos todos los locatarios, si bien algunos se fueron, quedaron los hijos”, señaló.



Luego reveló el secreto para que el lugar persista y se sostenga en el tiempo. “Esto genera trabajo, es un legado laboral que pasó de los pioneros y está llegando a los nietos y bisnietos. Acá le enseñamos a trabajar a nuestros hijos, a amar esto. A este lugar hay que cuidarlo, quererlo y mantenerlo, porque también es un referente cultural y turístico. El desafío es seguir firmes y generar cada vez más trabajo, eso nos entusiasma a seguir empujando”, dijo.



El mayor orgullo de la mayoría de los comerciantes es el hecho de haber sacado adelante a sus familias gracias al comercio, incluso varios son padres o abuelos de profesionales del derecho, la salud o las ciencias económicas.



Tal es el caso de Sonia Alonso, hija de pioneros que actualmente vende artículos regionales. “Mis padres y mis hermanos tuvieron puestos acá, yo nací en este lugar y tengo hijos, uno ya es abogado. A toda mi familia crié trabajando acá, el desafío siempre es tener buenos precios porque la gente se rebusca en La Placita”, sostuvo.

Silvia lleva 36 años al frente de uno de los puestos de venta. Foto: Marcelo Rodríguez

En sintonía se explayó Silvia, la mujer trabaja en el mercado modelo desde hace 36 años y es tercera generación de locatarios. Si bien aclaró que la situación económica no es la mejor “entre todos sacamos fuerzas para salir adelante”.



“Las ventas vienen más o menos, como en todas partes, pero vamos tirando, porque si yo no vengo acá me enfermo, por eso hay que trabajar y ser constantes”, cerró.

Una larga historia en la ciudad

El edificio actual fue inaugurado en 1962. Foto: Marcelo Rodríguez

En La Placita se comercializan artículos de electrónica, indumentaria, perfumería, pesca, plantas medicinales y más. El espacio es Patrimonio Histórico Cultural y si bien no hay una fecha exacta de cuándo comenzó a funcionar, sus inicios datan de 1956, aunque recién fue inaugurada la sede actual en 1962. Se eligió como día de festejo el 27 de agosto porque esa fecha ingresó el último locatario tras un incendio en 1983 que los dejó casi en la ruina. Antes de su sede actual tuvo una en el bulevar de avenida Roque Pérez entre Félix de Azara y Buenos Aires, en un tinglado común para todos los puesteros.



Para 1958, bajo intervención de César Napoleón Ayrault, se encomendó la elaboración del “Plan Urbis”.



De este se desprendieron varios objetivos, uno de ellos fue para la avenida Roque Sáenz Peña que consistió en la elaboración de dos edificios: un mercado y un monoblock de viviendas.



Es así, que para 1962 se inauguró el edificio comercial. Su nombre fue “Mercado Modelo”, pero la costumbre popular hizo lo suyo y lo bautizó “La Placita”.

Para agendar

Música y feria de comidas. Hoy desde las 18 festejarán un nuevo aniversario. El punto de encuentro será en las intersecciones de calle Sarmiento y avenida Roque Sáenz Peña. Allí habrá despliegue de una feria gastronómica, cervecera y de artesanos. Además habrá sorteos y shows artísticos.