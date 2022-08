Nazarena enfrentó el rumor de separación de Santiago Caamaño

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:00hs.

En medio de su emoción por el embarazo de Barbie, Nazarena Vélez aclaró si sigue de novia con Santiago Caamaño. Cuando una seguidora le preguntó si está bien con “El Bocha”, porque la nota “triste”, Naza le hizo frente al rumor de separación. Y aclaró que no solo siguen de novios, sino que realmente están muy felices juntos.



“Estoy muy bien con El Bocha, se fue a ver a su familia como hace siempre, que está en Mar del Plata, y a mí me encanta que él vaya y que se quede todo el tiempo que pueda estar al lado de sus tíos”.



“Me encanta, una de las cosas que me enamoran de él es cómo es con su familia. Él realmente es muy amoroso, por eso puede ser tan amoroso conmigo, con Titi, con mi familia, porque él es amoroso”, explicó Nazarena.