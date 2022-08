Chano anunció su regreso a los escenarios: será a lo grande

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Todo de negro, con camisa y saco de ese color. Con esa elegancia Chano Charpentier anunció su regreso a los escenarios tras superar una internación que comenzó un año atrás.



La vuelta del artista será a lo grande: comenzará el 3 de noviembre en el Luna Park y continuará con una gira por todo el país.



“Hola amigos, estoy feliz porque nos vamos a ver de vuelta, la cita es el 3 de noviembre en el Luna Park. Las entradas ya las pueden adquirir”, expresó el músico a través de sus redes sociales compartiendo con sus seguidores y fanáticos la gran noticia.



El artista había adelantado sus ganas de volver a los escenarios tiempo atrás, durante un vivo de Instagram, cuando publicó su última canción ‘Oración al sol’. Su próximo paso para retomar su carrera, según contaba en esa oportunidad, era volver a tocar en vivo.



Aquella canción, estrenada hace poco más de una semana, pone en juego parte de su vida y menciona temas que explican sus pensamientos, reflexiones y su presente. Así menciona a su madre –-clave en su vida–- , las heridas, la oscuridad y ‘esa noche’, haciendo referencia, tal vez, al momento en el que lo internaron.



“Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”, comienza cantando Santiago Moreno Charpentier. En el video del tema, el cantante recorre, con un poncho que lleva su rayo característico, los relieves y la ciudad de Purmamarca, en Jujuy. Allí no solo busca que cada fan se conecte con la lírica, sino que también él busca conectarse con la naturaleza, la gente y su propio yo.