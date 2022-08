Rosalía en el Movistar Arena: una hechizante mariposa en este mundo moderno

sábado 27 de agosto de 2022 | 6:00hs.

A través de una elocuente puesta en escena centrada en lo performático y de su conocida propuesta sonora, la artista española Rosalía ofreció la noche del jueves su más acabada síntesis del mundo moderno en la primera de las dos paradas previstas del “Motomami World Tour” en el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo.



En su regreso al país tras su paso por Lollapalooza Argentina 2019, una de las grandes sensaciones mundiales de la actual escena musical no se contentó con cautivar a la audiencia desde el carisma ni de dar muestras de su inagotable talento, sino que además brindó un alegato artístico para quienes gusten aventurarse más allá de lo evidente.



Con un escenario despojado de instrumentos y amplificadores, con la sola presencia de ocho bailarines -todos hombres- que jugaron un rol central; y sin caer en el artificio de arsenales lumínicos ni pirotecnia, Rosalía apostó a la interacción entre los cuerpos para expresarse desde lo visual, acaso como reflejo de lo visceral de su música.



Las permanentes paradojas -o tensiones- entre lo natural y lo artificial, lo sutil y lo evidente, la ternura y el espíritu guerrero, la tradición y la modernidad, entre otras ambivalencias que la española pone en juego desde lo sonoro, se presentaron bajo ese ropaje.



En ese contexto, Rosalía fue desplegando en casi dos horas de concierto todo el mundo sonoro contenido en “Motomami”, su celebrado último trabajo; como así también de los distintos singles lanzados en los últimos años y los ya clásicos de su disco El mal querer, de 2018.



Sin embargo, lo más maravilloso del espectáculo es que la española va trazando un poderoso relato lírico y musical, rico en información, pero casi de soslayo, como para que no pierda protagonismo el goce del cuerpo ni distraiga a quienes solo busquen eso en el arte de Rosalía.



Claro que el irresistible magnetismo y el descomunal talento que evidencia la artista finalmente termina siendo la foto final del concierto cuando las luces del estadio se encendieron para invitar al público a retirarse.



La gran expectativa por ver a esta artista, exacerbada por el sacudón que había provocado en el Lollapalooza Argentina 2019 que dejó a todos con ganas de más y por la unanimidad en los elogios a “Motomami”, explotó cuando a las 21.30 en punto se apagaron las luces del estadio y comenzó a sonar desde los parlantes “Matsuri-Shake”, un tema japonés de aires hardcore, que sirvió de anuncio de comienzo de show.



En medio de un sonido de moto, Rosalía y los bailarines ingresaron al escenario enfundados en trajes negros, con unos cascos lumínicos y movimientos como si fueran insectos robotizados. La gran ovación llegó cuando la artista se sacó el casco y arremetió con Saoko.



A partir de allí, las siguientes dos horas fueron un sube y baja de emociones, con pasajes que transitaron desde los mas radicales ritmos urbanos a boleros “cortavenas”, con escalas en la balada de corte más pop y, fundamentalmente, las tradiciones sonoras españolas. Así, el ambiente podía mutar del romanticismo al manifiesto empoderador o podía convertir el escenario en una suerte de tablado andaluz.



Cuando al final del concierto, Rosalía cerró con CUUUuuuuuute, se completó la metáfora del mundo moderno: un corte de poco más de dos minutos en donde se pasa abruptamente del sonido casi industrial a la dulce melodía, y combina poética tradicional con el particular lenguaje construido sobre neologismos.



“Mariposas sueltas por la calle. Para verlas tienes que salir. Míralas, no pierdas detalle. Habrá quien te falle, pero yo siempre estoy ahí”, entonó Rosalía a modo de conclusión. Los insectos robóticos del principio habían mutado a mariposas y permanecerían prendidas a la memoria del público, mientras se dispersaba por las calles de Villa Crespo.