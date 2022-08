“El detenido manifestó que le inyectaron ‘mata caballo’”

viernes 26 de agosto de 2022 | 8:44hs.

En paralelo a la investigación que realiza la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miryam Silke, sobre presuntos vejámenes perpetrados por efectivos de la Seccional Cuarta en perjuicio de un detenido, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) intervino en el caso y solicitó un informe a la Jefatura de la Policía de Misiones.

Tal como publicó El Territorio en su edición del último miércoles, tanto el damnificado como su concubina denunciaron los supuestos abusos, como ser golpes estando ya esposado y el suministro de una droga inyectable no especificada.

En tal sentido, en diálogo con este matutino, el comisionado de la CPPT Fabián Mantau precisó que el mismo miércoles viajó a Oberá y pudo charlar in situ con Jorge Armando C. (27), quien permanece alojado en la Seccional Cuarta. “Entrevisté al detenido y me manifestó que le inyectaron ‘mata caballo’, está en el informe que se elevó a Jefatura con las declaraciones de C.”, indicó.

Sobre el citado informe, el funcionario detalló que “se recomendó que se insten las investigaciones y que se identifique a los responsables en cuanto al alcance y delimitaciones de sus responsabilidades. Asimismo, en caso de probarse la veracidad de los hechos, que se apliquen las sanciones respectivas”. Mantau también solicitó medidas de protección para el denunciante “porque manifestó temor a su integridad física”, agregó.

En paralelo, se halla en trámite judicial la denuncia penal radicada por la concubina de Jorge Armando C., quien fue testigo del arresto de su pareja en la vía pública. Tampoco está claro el motivo de detención del damnificado, quien ayer continuaba privado de su libertad en la dependencia.

Grave denuncia

El joven fue arrestado el pasado lunes, alrededor de las 21, cuando transitaba a pie con su concubina y sus tres hijos por calle Balcarce, en Villa Stemberg.

Según el damnificado y su pareja, una patrulla de la Seccional Cuarta se detuvo y sin mediar palabras dos efectivos lo redujeron, esposaron y golpearon, aparentemente sin motivo alguno.

Más tarde le suministraron algún tipo de droga identificada como “mata caballo”, según la jerga policial, tras lo cual el denunciante perdió la conciencia por varias horas.

Por su parte, Ernesto Castro (62) -progenitor del detenido- desmintió la versión difundida por la Unidad Regional II respecto de que su hijo fue capturado porque le robó una garrafa y lo amenazó de muerte. En tal sentido, aseguró que “la Policía quiere justificar su mal proceder y los golpes con una mentira, porque mi hijo no me amenazó ni le denuncié por el robo de la garrafa. Los policías le tienen marcado y esta vez se les fue la mano, por eso inventaron algo que no pasó. En realidad ni sabemos por qué lo tienen preso”.

Asimismo, remarcó que el muchacho identificó a todos los integrantes de la patrulla que lo detuvo el lunes por la noche.

“Le golpearon mucho, siempre hacen lo mismo. Después, como mi hijo tiene antecedentes, me querían obligar que le denuncie por una garrafa. También sacaron por los medios que me robó y me amenazó. Todo para tapar lo que ellos hicieron”, remarcó. La progenitora, en tanto, mencionó que “le pegaron mucho y estaba muy dolorido. Aparte dice que le aplicaron un tranquilizante que los policías dicen mata caballo, pero que el médico policial no le vio ni autorizó eso. Le aplicaron y le tumbaron”.

Cachiporra y droga

La concubina de joven detenido lamentó que sus tres hijos menores hayan sido testigos del accionar policial. “Veníamos de la casa de mi suegra y en eso paró el móvil. Se bajaron el oficial, el chofer y una mujer, pero ella no le pegó. Mi marido estaba un poco tomado, así que ni se pudo defender. Tenían cachiporra y le tumbaron boca abajo, el oficial le puso le rodilla en la espalda, le esposaron y le pegaban. Ahí pararon porque les dije que paren, pero le siguieron pegando en el móvil”, detalló Miriam D. S.

Ante tal situación, la mujer dio aviso a los padres de su pareja y se dirigieron a la Seccional Cuarta, donde habrían sido muy mal atendidos por la guardia.

También mencionó que “más de una vez él me contó que los policías le pegan mucho, pero esta vez yo lo vi. Por eso fui a la fiscalía para denunciar. Mi marido también contó que le aplicaron una droga fuertísima que le tumbó. Por suerte en la fiscalía nos atendieron bien y hasta fueron a la Cuarta para verle. De ahí le llevaron y él mismo pudo hacer la denuncia”.

Y agregó: “No me aparto que la autoridad haga su trabajo, pero como corresponde. Mi marido no hizo nada, veníamos caminando y el móvil paró de una y le tumbaron. Eso es abuso de autoridad. Aparte no le pueden aplicar cualquier cosa sin que un médico diga, que tal si era alérgico y le hacía mal”.

Con relación a la droga que le habrían suministrado al detenido, tras la publicación de este medio las autoridades de la URII iniciaron un sumario administrativo para determinar las responsabilidades.

Tampoco es la primera vez que surgen indicios de este tipo, ya que se trataría de una práctica extendida en varias comisarías de la jurisdicción para “apaciguar” a los detenidos con el suministro de algún tipo de droga.