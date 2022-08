Comerciantes mantienen bloqueo al Mercado Central

viernes 26 de agosto de 2022 | 6:04hs.

Ayer por la tarde los comerciantes del Mercado Central se volvieron a reunir frente a la entidad para analizar los pasos a seguir con su protesta por mayor seguridad en la entidad. Unos 60 operadores deliberaron hasta la noche y estimaron que posiblemente hoy habría un reparto gratuito de mercadería de algunos puestos del Mercado. Ayer la entrega de frutas y verduras no se realizó.

Los operadores aclararon que hasta el momento no hubo una invitación formal del gobierno provincial para proponer una solución al conflicto. Por la noche registraron por video cómo un grupo de estibadores del mercado, pasaron en forma amenazante frente a su reunión. En el lugar se había desplegado un importante operativo policial de resguardo.

En tanto ayer los productores que también venden en el lugar explicaron que hay muchas familias que dependen de la venta en el Mercado. Y pidieron que una autoridad certifique las condiciones en que se trabaja y el trato que tienen los clientes en el establecimiento.

“Hace más de una semana que dejé de trabajar, ya no puedo comprar insumos como semillas o abono porque no puedo vender mi mercadería. Con mi camión traía lo que tengo en la chacra, pero también lo que me acercaban mis vecinos. Así es acá, por cada colono que vende en el Mercado Central atrás hay tres o cuatro familias de productores que hacen llegar sus productos”, comentó Juan Guerrero productor oriundo de Cerro Azul.

Explicó que en su caso traen mucha producción que plantan a campo. “En nuestra zona hay poco invernaderos, se planta más a campo. Y esa producción tenemos que sacar ahora o ya la semana que viene se va a echar a perder. Los zapallitos de tronco por ejemplo, ya tendríamos que sacar. Lo que sea mandioca y batata, eso puede esperar, pero hay verdura que si no se saca de la tierra, después ya hay que tirar”.

El productor y comerciante consideró que debería haber un mayor control por el trabajo de los colonos locales que se hecha a perder. “Lo que pedimos es que alguien del gobierno, del Ministerio del Agro por ejemplo venga a controlar como es el trato acá dentro del Mercado Central. Necesitamos que nos apoyen y que sean nuestra garantía, porque también hay mucha producción misionera que se está dejando de vender acá. Acá de forma intermitente deben venir a vender unos 50 colonos y detrás de estos hay muchas familias más que se van turnando para traer su mercadería. Si no se puede vender, hay pérdida para mucha gente”, evaluó.

Desaliento a la actividad formal

Otro comerciante del lugar apuntó que lamentablemente “hay gente que dejó de venir a comprar al mercado, porque la amenazaron o le dañaron sus vehículos. Teníamos un cliente importante en Oberá, que no viene más porque le rompieron un camión y nos dijo que lo apretaron como “mafiosos”. Lo mismo está pasando con los paraguayos, hay varios que ya no vienen, quedamos mal nosotros, la provincia, el país”, analizó.

Por otro lado explicó que regalarán su mercadería como evidencia de todo lo que pierden, por no poder trabajar de forma transparente. “Hemos perdido millones de pesos y a nadie le importó. Se ha visto cómo regalamos bolsas de cebolla de exportación que están a 4000 pesos, las bananas de Ecuador que se trajo mucho cada caja está 3.000 pesos. Hemos regalado miles de kilos y vamos a seguir regalando porque no podemos seguir así”.

Diputados analizan

Ayer a través de un proyecto de comunicación del interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura Provincial se planteó la situación de conflicto que atraviesa el Mercado Central.

El diputado Ariel Pianesi fue quien detalló acerca de la iniciativa y dijo que “es indispensable que tomemos cartas en el asunto sin distinción de partidos, todos los colegas siempre nos hemos jactado de que Misiones era diferente del resto del país por la tranquilidad y la paz con la que podíamos vivir; sin embargo, hay un foco de conflicto grave, con denuncias, aprietes, narcotráfico, violencia. Pedimos la intervención inmediata del Ejecutivo provincial con todas las herramientas disponibles para que garanticemos la paz”.

El pedido de tratamiento preferencial fue aprobado por los legisladores por lo que se tratará en comisión.



Denuncia por robo a un puesto de venta

Un comerciante del Mercado Central, Luis Caloggero, informó ayer que unos sujetos (que ya estarían identificados) violentaron su puesto de venta que estaba cerrado y sacaron algunas cajas de ajo que tenía en el lugar. “Llegando al mediodía, me enteré por unos clientes paraguayos que me habían entrado al puesto. Fuimos a ver y por un costado habían roto la reja y habían sacado unas cajas de ajo. Por las cámaras ya identificamos a esa gente que entró, ya hicimos la denuncia correspondiente, a uno lo conocemos acá del Mercado. Afortunadamente ya habíamos sacado las cosas de valor del puesto de venta”, dijo Caloggero. Según apuntaron otros comerciantes hay puestos en donde todavía hay miles de kilos de frutas y verduras.