Legislatura ponderó el pedido de vinculación gasífera en Misiones

viernes 26 de agosto de 2022 | 6:04hs.

En la sesión de ayer de la Cámara de Representantes, la salud volvió a tener un lugar preponderante. Así también, cobró protagonismo una declaración de beneplácito a las acciones llevadas adelante por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y las declaraciones del presidente de la Legislatura Carlos Rovira, sobre el pedido de gasoducto para Misiones.

Sobre este último punto, fue el diputado Hugo Passalacqua quien se refirió al proyecto y resaltó que "pedir la vinculación gasífera, si lo decimos nosotros tiene un efecto pero si lo dice usted (refiriéndose a Rovira) tiene una potencia de sapucay y esa razón es elemental, porque no está dicho al azar como dirigente contra el centralismo porteño sino como quien arrancó un proyecto político con esas ideas".

" Todos los que trabajamos nos sentimos profundamente felices de que después de todo este tiempo, de 2003 a la fecha, tengamos los principios protagónicos de aquella época que siguen siéndolos hoy. Las convicciones firmes, de plantarnos ante Buenos Aires, contra las asimetrías desde la posición misionera", añadió. Y apuntó que "no puede ser que no tengamos gas, cuando se les explica a los porteños que andamos con garrafas o a leña, no nos creen. Tenemos déficit energético y está la vieja regla de que las provincias patagónicas tienen energía mas barata, que está bien, pero nosotros también merecemos, porque no tenemos gas".

Leyes en salud

Los diputados dieron luz verde a la creación del Programa de Prevención de Tumores Asociados al Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario. Tiene como objetivo garantizar a la población de riesgo la realización de estudios genéticos y la detección temprana de la predisposición genética al desarrollo de cáncer de mama y ovario hereditario; el acceso a la atención, al seguimiento y a los estudios complementarios necesarios; y el tratamiento profiláctico. Se busca que la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) y la obra social provincial brinden cobertura en el tratamiento preventivo de tipo quirúrgico o farmacológico, como así también los estudios genéticos para la detección de alteraciones en el genoma que predispongan al desarrollo de dichos tumores.

También referido al ámbito de salud, los legisladores aprobaron una ley que determina la conformación del Programa Provincial de Abordaje Integral de la Pubertad Precoz y el Retraso Puberal, con el objetivo de revertir el desarrollo precoz de los caracteres sexuales secundarios o el retardo en la aparición de los mismos, y evitar las consecuencias psicosociales y conductuales.

Por otra parte, se aprobó una iniciativa que nació desde el Parlamento de la Mujer 2021 y refiere a la creación del Programa Emprendedoras Steam. Cabe destacar que por emprendedora steam se hace referencia a la mujer que desarrolla habilidades asociadas a la innovación, el desarrollo del aprendizaje, la investigación, el cuestionamiento integrado y el emprendimiento con énfasis en el diseño y la resolución de problemas.

Ediles posadeños declararon el acompañamiento