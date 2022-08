En menos de tres días ocurrieron dos intentos de secuestro de menores

viernes 26 de agosto de 2022 | 4:00hs.

En menos de tres días, se registraron dos intentos de secuestro de menores en Posadas. Una niña de 3 años fue rescatada por su madre luego de haber sido capturada por una mujer que quiso ingresarla a una camioneta. El otro caso se trató de un bebé de 9 meses que se salvó por estar sujeto a su cochecito con el cinturón.

A partir de una denuncia radicada por la madre de la niña, efectivos de la Policía de Misiones capturaron a Daniel M. (61), un hombre de la comunidad gitana que se encontraba junto a una camioneta blanca por la que fueron identificados a partir de las imágenes de una cámara de seguridad.

El primer hecho ocurrió minutos antes del mediodía del viernes en la Chacra 139 ubicada en el populoso barrio Villa Cabello de Posadas, en inmediaciones de las calles 145 y Alberto Llamas.

Una mujer de 32 años denunció días después que se encontraba caminando al mando del cochecito de su hijo de nueve meses cuando fue interceptada por un vehículo.

Según manifestó en sede policial, se trató de una camioneta de color azul de la cual bajó un hombre que contó con el apoyo de otra persona que descendió de una camioneta tipo Ecosport, color negro, con vidrios polarizados que no tenía patente.

“¿Por cuánto, cuánto? ¡Ya, sin papeles! ¡50.000, ya! ¿Cuánto?”, le habrían dicho a la mujer que no comprendía qué ocurría en un primer momento pero cuando se acercaron a su hijo y lo estiraron del brazo entendió la peligrosidad de la situación y pudo huir del lugar.

La madre del bebé manifestó haber quedado en shock y luego de unos días se dirigió a la Seccional Séptima de Posadas y radicó la denuncia correspondiente. Aún no lograron identificar a los implicados en el intento de compra y sustracción del menor.

Otra situación desesperante vivió una mujer de 40 años que denunció un episodio ocurrido el domingo, cerca de las 13, cuando esperaba para cruzar la calle en la intersección de las avenidas Chacabuco y Santa Catalina junto a su hija de 3 años.

La mujer manifestó que una camioneta blanca, doble cabina, con vidrios polarizados se estacionó frente a ellas y el conductor, acompañado de una mujer, gritó “¿A cuánto me vendés tu hija, a cuánto me vendés?”. Según su testimonio en sede policial, ambas personas pertenecen a la comunidad gitana.

Expresó que la acompañante del vehículo descendió y agarró a la niña por el brazo, la alzó y corrió en dirección a la camioneta pero la progenitora reaccionó rápidamente, se dirigió hacia la secuestradora y le propinó una patada en la panza y otra en la zona genital. A raíz de los golpes la atacante soltó a la niña, se subió a la camioneta con la cual huyeron por la avenida Santa Catalina en dirección oeste-este.

Según consignaron fuentes policiales, las víctimas fueron examinadas por un médico policial quien refirió que la menor presentó un hematoma en la zona de la frente mientras que su madre no sufrió lesiones.

Posterior al episodio, al día siguiente la progenitora volvió a dirigirse a la comisaría para manifestar la necesidad de un botón antipánico tras recibir la visita de dos hombres a su hogar.

Cerca de las 15 del lunes, según su testimonio, la denunciante se encontraba en el fondo de su domicilio cuando dos hombres se acercaron al portón donde se hallaba su hija de 3 años. La mujer se dio cuenta de que se trataba del mismo sujeto que manejaba la camioneta con la cual, previamente, quisieron llevarse a la niña.

“Gorda vení, vamos a hablar”, expresó el implicado según consta en la denuncia policial. Ante esta situación la mujer ingresó rápidamente a su vivienda junto a su hija y a la abuela.

Es por este motivo que solicitó la medida de seguridad porque teme por la integridad física de su familia.

Fue a partir de cámaras de seguridad que lograron identificar al sospechoso, posteriormente detenido, y a otra persona que lo acompañó en esa oportunidad. En ambos casos interviene el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.

Descripciones de sospechosos

Uno de los hombres que quisieron secuestrar al niño de 9 meses fue descrito como un sujeto de contextura física robusta, de 1,70 metros de altura, con acento de la comunidad gitana y de tez clara.

El otro sujeto también fue caracterizado como una persona de contextura robusta, un poco más alto, de 1,73 metros de altura, con el mismo acento y tez clara.

Por otro lado, el caso de la madre de la niña expresó que la mujer era de contextura física obesa, cabello rubio teñido, tez trigueña. El hombre, por otro lado, también fue descrito de contextura obesa.

Asimismo, cuando se presentaron en su propiedad, las cámaras de la casa lindante identificaron a una persona delgada, de cabellos largos, con remera roja y pantalón negro.

El otro hombre era de unos 50 años de edad, contextura robusta, presentaba una pequeña dificultad para caminar y vestía una remera roja, pantalón largo negro, zapatos de color negro y barba.



“No pierdan de vista a sus hijos”

El subjefe de la Unidad Regional 1, Jorge Antonio Pereira, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, comentó las medidas que tomaron y aconsejó el cuidado de los niños y niñas. “Nosotros tenemos filmaciones de la primera camioneta de la persona que bajó en la casa de la primera denunciante, eso ya nos da una prueba bastante fehaciente, juega un papel importantísimo las cámaras de seguridad”, explicó.

“Gracias al rápido actuar de la División de Investigación se procedió a la detención de un hombre de 61 años de la comunidad gitana que aún sigue privado de su libertad, se encuentra está a disposición del Juzgado de Instrucción en turno. Ahora se está buscando a la mujer que estaba junto con él, así que eso está en materia de investigación”, especificó. El uniformado, además, reflexionó: “Nosotros recomendamos a todos los padres que no pierdan de vista a sus hijos pero no por estos casos aislados que ocurrieron, porque esto no es común, sino porque un menor de edad no dimensiona el peligro de muchas cosas y debemos tener los cuidados pertinentes”.