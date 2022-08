Alberto Cormillot, tras hablar de “la gordita de la oficina”, se disculpó y pidió no discriminar

viernes 26 de agosto de 2022 | 6:00hs.

El pasado martes Alberto Cormillot se sentó en el living del programa que conduce Florencia Peña por canal América y allí lanzó un ejemplo completamente repudiable sobre el trato que reciben las mujeres con sobrepeso que trabajan en una oficina por parte de sus compañeros varones.

“El ejemplo que yo doy es ‘la gordita de la familia’. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero”.

Y continuó: “Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?”, dijo el médico de 83 años buscando la complicidad de sus interlocutores, que de hecho la tuvo por la impasibilidad de la conductora del ciclo.

“Eso puede parecer una discriminación, pero es así”, remarcó Cormillot para que no haya duda de la veracidad de sus dichos.

Y si bien en la televisión el médico especializado en nutrición y obesidad salió airoso, otro cantar sucedió en las redes sociales, donde miles de usuarios tomaron a mal sus declaraciones y repudiaron sus dichos a la vez que tildaron al profesional de “machista”, gordofóbico”, “discriminador” y de “naturalizar el acoso y la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral”, entre otras fuertes acusaciones.

Al enfrentar una ola de comentarios negativos y reproches, Cormillot escribió en Twitter al día siguiente: “¡Perdón! Di un ejemplo antiguo! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano ¡era simbólico! Perdón”.

Igualmente, el tema siguió siendo tendencia y se coló en noticieros y programas de espectáculos.

Hasta que ayer Cormillot decidió subir un video a su Instagram que cerró a los comentarios.

“Yo el otro día comenté una situación laboral que ocurre cuando una persona está con sobrepeso y cuando una persona baja de peso, realmente yo me equivoqué, porque hablé de situaciones de trabajo y la verdad debí haber dicho el gimnasio, la universidad, el taxi que no le para por la calle a una persona con sobrepeso” y continuó: “Relaté lo que me cuentan pacientes en los últimas 60 años, no quiere decir que yo lo apruebe, en más lo he denunciado de forma pública, que yo comente no quiere decir que lo apruebe, podría no comentarlo pero desafortunado ya lo comencé a decir hace mucho tiempo y lo sigo diciendo: las personas con sobrepeso son discriminadas y si bajan de peso la discriminación disminuye, ¿está bien eso? no, está horrible, pero es una verdad y tenemos que hacer cosas para cambiarlo. Una de ellas es denunciarlo, callarnos la boca y hacer como que no nos damos cuenta no nos va a ayudar a mejorar la situación”.

Asimismo, por la tarde, el médico habló con el programa Intrusos que conduce Flor de la V.

“Si hay algo por lo que me caracterizo en la vida es por decir que no está bien discriminar, trabajo hace 60 años con el tema de la obesidad”, contó.

“Si tengo que explicar es que algo no se entendió”, lamentó.

“Hace 60 años trabajo con la obesidad, yo creo que en la nota decía que lo mismo pasa con hombres. Lo que quiero decir es que las personas con sobrepeso son discriminadas: en la oficina, en la escuela, en la búsqueda laboral, en el club, el cine, en televisión, sistema de salud y en todos los lugares, que yo diga que eso pase no quiere decir que esté de acuerdo con que pase”.

Reiteró que él solo cuenta lo que ocurre, y que no está a favor de la discriminación. “Una persona que va a una cirugía con 150 kilos tiene un estilo de vida, después de la cirugía vuelve a subir al colectivo, no le gritan en la calle, tiene otra vida. Mejora la autoestima, mejora la actitud”, agregó.

Por otro lado por su experiencia y por la cantidad de pacientes que lo consultan a diario, afirmó que en líneas generales en Argentina “la gente obesa se aisla, se encierra, está deprimida, sufre discriminación de ajenos y propios” y dijo que en muchos casos, “la primera discriminación se da en familia, en amigos, en la cargada, en la persona que llega a un asado y le dice ‘no vas a comer chorizo, esto no es para vos’”.

De la misma forma, celebró que desde hace un tiempo a esta parte los medios y las personas cambiaron e hizo un mea culpa: “Esto que dije, hace diez años no era nada, está bien que la gente haya protestado. Si alguien lo sintió así, yo me expliqué mal. Seria fácil decir ‘vos no entendiste’, si yo me dedico a comunicar, expliqué mal. Pero lo que trato es de traer el problema, que es que las personas con sobrepeso están invisibilizadas y no reciben atención”.

Asimismo explicó que la obesidad “es una enfermedad y trae complicaciones, las personas con exceso de peso tienen más posibilidades de tener temas neurológicos, Alzheimer y más de 250 enfermedades, y yo lo lamento. Lo que hago es contar lo que pasa y el tema de la discriminación es así, no está bajando”.