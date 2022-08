Registran una segunda denuncia por intento de secuestro en Posadas

jueves 25 de agosto de 2022 | 11:10hs.

Un integrante de la comunidad gitana, de 61 años, fue detenido durante esta semana en la ciudad de Posadas sospechado de intentar secuestrar a una pequeña de 3 años que estaba en los brazos de su madre el último domingo, en el cruce de las avenidas Chacabuco y Santa Catalina, instancia en donde contó con la complicidad de una mujer.

En la mañana de este jueves se conoció que una segunda mujer contó que pasó lo mismo con su hija de 9 meses y aún se busca al responsable del hecho.

El subjefe de la Unidad Regional 1, Jorge Antonio Pereira, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y detalló como sucedieron los hechos: “La primera denuncia habíamos tenido el pasado 21 de agosto a las 13:15 en avenida Chacabuco y Santa Catalina en una parada, lo que ella había manifestado es que un hombre y una mujer, aparentemente de la comunidad gitana, llegaron con una camioneta doble cabina blanca y primeramente le ofrecieron comprar a su hija, ante la negativa de la madre, le arrebataron, la llevan y la mamá tras un forcejeo le saca a la nena”.

“Después al otro día a las 15 dos masculinos con la misma camioneta van a su domicilio y le dicen que querían hablar para hacer esa especie de negocio pero gracias al rápido actuar de la División de Investigación se procedió a la detención de un hombre de 61 años de la comunidad gitana que aún sigue privado se su libertad, se encuentra está a disposición del Juzgado de Instrucción en turno. Ahora se está buscando a la mujer que estaba junto con él, así que eso está en materia de investigación”, especificó.

A continuación contó que no todo quedó allí ya que la fuerza de seguridad registró otra denuncia de la misma índole, “una señora de 32 años denunció que el pasado 23 en horas de la noche cuando se encontraba caminando en la calle 145 de la chacra 139 con su hija de nueve meses se acercó una persona con una camioneta de color azul y también un hombre intenta ofrecerle dinero por la hija pero afortunadamente no pasó a mayores y la División de la Unidad Regional 1 está trabajando para lograr la aprehensión de esta otra persona”.

“Nosotros tenemos filmaciones de la primera camioneta de la persona que bajó en la casa de la primera denunciante, eso ya nos da una prueba bastante fehaciente, juega un papel importantísimo las cámaras de seguridad. Además siempre se pide colaboración a otras cámaras de negocio, hoteles, supermercados donde pueda haber un pequeño un tramo de filmación de algo que ayuda, así que eso se está haciendo y yo creo que en breve daríamos con la segunda persona”, acentuó

Consejos

Sobre los cuidados que deben tener los padres al circular con menores el subjefe Pereira reflexionó: “Nosotros recomendamos a todos los padres que no pierdan de vista a sus hijos pero no por estos casos aislados que ocurrieron, porque esto no es común, sino porque un menor de edad no dimensiona el peligro de muchas cosas y debemos tener los cuidados pertinentes”.