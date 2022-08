Verduras y frutas, entre la suba de precios y la escasez

jueves 25 de agosto de 2022 | 8:10hs.

El cierre del Mercado Central de Misiones (MCM) se está trasladando en subas sostenidas y complicaciones de los pequeños comercios para acceder a la variedad de mercadería que ofrecen en sus locales. Ayer en una recorrida de este medio, los pequeños comerciantes señalaron que debieron recurrir a otros abastecedores o incluso a feriantes para tratar de no tener faltantes entre sus productos. Indicaron que entre los productos más escasos, cuesta conseguir bananas, peras, manzanas y papas negras, entre otras. Y luego se está observando más subas en cebollas, papas blancas y otros variados productos.

Explicaron que de continuar el conflicto, la próxima semana habría una importante escasez en casi todos los negocios de la capital provincial.

Por otra parte, comerciantes del Mercado Central informaron que hoy a las 18 repartirán gratuitamente más mercadería frente a la entidad, continuando su protesta. Desde el gobierno se analiza promover una reunión entre las partes para dar fin al conflicto.

“Ahora las papas y cebollas las estamos comprando a otro abastecedor mayorista pero nos venden más caro. La cebolla que vendíamos a 380 hoy la empezamos a vender a 430 por kilogramo”, comentó Lautaro González, un vendedor de la frutería y verdulería La Indu.

Acotó que otros de los productos que faltan “son las frutas, la banana común por ejemplo hay poco y cuesta conseguir. Cuando había oferta normal la ofrecemos por kilo a 200 pesos, hoy la tenemos a $280. La manzana de 300 pesos ahora la vendemos a 380 pesos, todo incide porque se paga más caro todo por reponer”.

Desde otra frutería se destacó que por ahora lo más llamativo son los aumentos de precios que deben pagar a los revendedores de frutas y verduras.

“Estamos recurriendo a otros vendedores que traen por mayor pero la mercadería es más cara. Lo que más está costando conseguir son algunas frutas como uva, manzana, banana. Si seguimos así la semana que viene se va a notar mucho el faltante”, comentó Cristian Silvero, de la frutería La Esquina del sabor.

“Se está notando que falta mercadería, mi jefe recorre varios vendedores para tener surtido el negocio. Un poco se le compra a unos feriantes y otro a revendedores pero todo a otro precio”, comentó Carlos Cubilla, vendedor de la frutería Fruteti.

Y acotó que “en la fruta se nota más el faltante, porque todo se traía del Mercado Central y desde el viernes pasado (cuando cerró el Mercado) ya no compramos más. Después también falta papa y cebolla. Ahora no hay papa negra y es algo raro porque siempre hay”.

Desde otra frutería se apuntó que además de los aumentos hay diferencias de calidad y cantidad en los oferentes que están reemplazando la oferta que tenía el Mercado Central. “Tenemos que recurrir a las ferias ahora, pero está todo más caro. Compré a un revendedor una caja de pera, pero el precio fue mucho mayor. Por otro lado la calidad que se consigue no es la misma.

En los tomates por ejemplo”, comentó Antonio, un vendedor de una verdulería por la avenida San Martín.

Desde otros comercios se apuntó que además de los mayores precios se complicó en general el surtido del abastecimiento. Así se indicaron casos de verdulerías que debieron recurrir a abastecedores de localidades vecinas para lograr mayor variedad de productos y volumen.

Operadores seguirán regalando

Comerciantes que protestan por mayor seguridad en el Mercado Central, adelantaron que hoy a partir de las 18 regalarán más mercadería frente a la entidad. Si bien el martes y ayer estuvieron regalando variados productos, hoy proyectaron que la entrega sería mayor. Consideraron en tanto que están evaluando alternativas para comercializar sin tener que entrar al Mercado Central. Al menos hasta que alguien del gobierno provincial garantice la mayor seguridad del lugar y que se realicen aprietes o amenazas sobre su actividad. Resaltaron que no hay problemas de pagos a los trabajadores, pero no se van a aceptar más extorsiones.

“No hay problemas de pagos. Pedían 25 pesos, le íbamos a pagar eso, pero queríamos que quede asentado formalmente con el gremio. Ellos no querían firmar nada, querían todo de palabra y aumentar cuando a ellos les parecía que debían cobrar más. Eso es lo que está mal y no pasa en ninguna parte. Se manejan como delincuentes apretando a la gente y eso no nos permite trabajar y además espanta a los clientes”, comentó un operador.