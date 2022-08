Industrias, cada vez más complicadas por el tope para importar insumos

jueves 25 de agosto de 2022 | 6:07hs.

La modificación que dispuso hace meses atrás el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en diversas formas de importar ciertos materiales importantes para diversas actividades productivas persiste y sigue afectando al desarrollo de algunas labores en Misiones.

En algunos casos, no se logra acceder al total necesario de productos para el desarrollo de todas las tareas previstas para el mes. En otros, se consiguen los artículos en el mercado local aunque a un valor mucho más costoso comparado con mercados internacionales. En el medio, las repercusiones que genera el faltante: sin horas extras y con vacaciones al personal.

En este contexto, representantes de estos sectores y empresarios insisten y avanzan en gestiones para lograr modificaciones y ampliar, por ejemplo, el cupo en dólares permitido por mes para acceder a la totalidad de los componentes y no a una pequeña parte. Así, la semana que viene se dará el cónclave entre el titular de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), Román Queiroz; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; e integrantes del BCRA. Además, mañana se realizará un encuentro entre el gremio de la empresa Dass y representantes del Ministerio de Trabajo para intentar arribar a un acuerdo en el marco de la conciliación obligatoria tras el despido de 96 trabajadores, en el contexto de imposibilidad de conseguir productos clave para la producción de zapatillas (ver “Tras conciliación...”).

Complicaciones

En julio, la firma Coama presidida por Queiroz, decidió dar a sus empleados dos semanas de vacaciones al no conseguir resina, clave para la producción de tableros -para pegar las láminas-. Ya en agosto, con la renovación del cupo mensual, se logró comprar un 70% del stock previsto para desarrollar trabajos por lo menos durante tres semanas.

“Luego del estado crítico de julio, con el cupo de agosto se acomodó un poco el panorama con un poco de stock de resina para lo que demanda nuestra actividad. Como es un cupo de dólares y no en volumen, los insumos aumentan y por una misma cantidad se consigue menos. Esto ocurrió en agosto que conseguimos el 70 por ciento del total disponible. Ahora estamos reduciendo las horas extras en varios sectores de la planta”, señaló Queiroz en diálogo con El Territorio.

Agregó que “antes trabajaban horas extra, lo mismo los sábados, pero ahora no. Se trabajan sí las ocho horas pero no esas horas extras o los sábados para un salario más abultado pero ahora no tenemos insumos para hacer eso”. Precisó que la situación está ligada al no contar con todo el stock disponible de resina para cubrir la producción que se requiere.

“Se compra menos volumen por el cupo en dólares, que aumenta, y significa que hay menos posibilidades de acceder al volumen que necesitamos -de 230 toneladas de resina-. Agosto cerramos con un 70 por ciento disponible, pero para septiembre, con este escenario, accederíamos entre el 58 y 60 por ciento del stock necesario”, acotó al respecto.

Queiroz consideró que si no hay modificaciones en las disposiciones del Banco Central en cuanto al acceso a los dólares para el acceso a insumos, la empresa afrontará otro mes difícil. En este sentido, adelantó que para acceder a más dólares se reunirá la semana que viene con Funes de Rioja e integrantes del BCRA. “Tenemos previstas gestiones, con una reunión para acceder a una excepción para nuestro sector, aunque es difícil porque desde el Central dicen que si dan uno tendrán que dar a todos y es sistema así colapsaría. Si no conseguimos nada, seguiremos ajustando las horas porque sin insumos no se puede producir, porque sería hacer pan sin harina”, mencionó el también titular de Faima.

Por su parte Federico Gartner, representante de BolsaPlast de la localidad de Leandro N. Alem, manifestó que “estamos con complicaciones para conseguir polietileno, algunos repuestos, insumos y telas no tejidas para las bolsas ecológicas”.

En diálogo con este matutino, el empresario comentó que este inconveniente data desde hace cuatro meses y que “pese a los problemas que hay en ese sentido, se está trabajando”.

“Desde hace tiempo venimos avanzando en diversas gestiones para poder conseguir los insumos, que los hay pero en el mercado interno resultan mucho más costosas, por lo que seguimos trabajando con alternativas que resultan más caras. Pero además, se da vacaciones al personal en medio de esta situación”, precisó.

Estado crítico

Queiroz también planteó que, además del faltante de resina, otras empresas del rubro maderero en la tierra colorada están con complicaciones en el acceso de sales específicas para la madera y también de impregnantes, necesarias para la cadena productiva.

“Hay una caída en el mercado interno, que es muy preocupante y también en el mercado exterior que se vio afectado, ya que los precios internacionales bajaron en dólares, no somos competitivos y nuestro dólar está estancado y no acompaña a la inflación. Somos más caros en dólares, por encima de la devaluación y genera problemas en las industrias de las maderas que están en un momento muy delicado actualmente”, puntualizó.

