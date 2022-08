Debaten cambios sobre promoción en escuelas técnicas

jueves 25 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Los representantes de escuelas técnicas de toda la provincia se reunieron ayer en un primer encuentro para debatir sobre el nuevo Régimen Académico Marco (Ram) y cómo los impactará.

Es que en Misiones el Consejo General de Educación (CGE) aún no adhirió a la Resolución 076/2022 del Ministerio de Educación que estableció el nuevo Ram en el que se resolvió, entre otras cuestiones, que los alumnos promocionen con el 60% de las materias aprobadas.

El freno se da principalmente porque las escuelas técnicas no quieren que ese nuevo régimen se aplique en las materias específicas del trayecto técnico.

Es por ello que las 88 secundarias de esta modalidad que hay en la provincia se reunieron ayer en el Centro de Convenciones con autoridades de la subsecretaría de Educación Técnica, del CGE y del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) con el objetivo de consensuar una mirada común para sumarse al nuevo Ram. Se trabajó en 15 comisiones, se procesó la información y luego se seguirá dialogando en las escuelas.

“Convocamos a todas las secundarias técnicas junto a sus equipos directivos y docentes y vamos a debatir sobre un régimen específico para la modalidad”, explicó al respecto Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica.

“Este año después de mucho trabajo se aprobó por resolución del ministro, Miguel Sedoff, una actualización del Ram atendiendo las nuevas particularidades de la post pandemia, entendiendo la necesidad de incorporar la educación disruptiva a nuestras escuelas y a pedido de las instituciones y los docentes abrimos una instancia de debate para trabajar de aquí a fin de año en las particularidades de las escuelas técnicas que por la modalidad y la forma de cursada van a necesitar tener en cuenta aspectos diferenciados”, agregó Berger.

Si bien la jornada de ayer se desarrolló de manera presencial, en lo que resta del año se habilitarán instancias institucionales en cada establecimiento para que antes de fin de año se pueda emitir un documento específico sobre las técnicas.

“Pedimos habilitar el espacio de debate para contribuir con aportes. En concorcondancia con el pedido de los directores”, explicó por su lado a El Territorio Ángel Rodríguez, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

“También solicitamos que se valore el perfil técnico de los alumnos en formación. Ya que hoy son estudiantes pero mañana serán técnicos y eso conlleva una responsabilidad en el ámbito civil”, añadió.

Cuatro campos de formación

Una de las consideraciones propuestas es dividir a la educación técnica en los cuatro campos de formación: general y científico tecnológica -que son similares a la secundaria orientadas- y luego los campos específicos que son la formación técnica y las prácticas profesionalizantes.

“Por supuesto que va a haber un régimen distinto de evaluación, de inasistencia, de acreditación y promoción en función de esos campos profesionales”, aclaró Berger sobre esos puntos en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7

Esto se da porque las carreras secundarias técnicas tienen incumbencias profesionales. “Un maestro mayor de obra apenas recibido puede matricularse y firmar hasta cuatro pisos de un edificio en cualquier ciudad de la provincia. Entonces, teniendo en cuenta ese régimen queremos garantizar varias cuestiones, en primer lugar que los estudiantes estén dentro de las escuelas y en segundo lugar garantizar la calidad educativa, que en todo el sistema es importante, pero en las escuelas técnicas tiene un agregado encima”, sostuvo Berger.

En esa línea, otro de los puntos centrales del debate es la promoción con el 60% de las materias.

“Dependiendo del plan de estudios están con un promedio de doce a catorce materias y una secundaria orientada está con once, entonces el 60% de uno no es lo mismo para otro. Pero no es un planteo lineal con cuánto puede promocionar el estudiante sino cuáles son las que pueden quedar pendientes para seguir promocionando y cuáles no, dónde se puede flexibilizar la asistencia y dónde no”, dijo al comentar que el objetivo de los directivos y docentes de las técnicas es que las materias específicas de la modalidad no sean las que queden pendientes.

“Eso es priorización de contenidos pero sobre todo es generar consensos con los actores reales que somos nosotros, los directivos, docentes y los estudiantes. Entonces todo lo que vamos a construir de acá a fin de año va a ser siempre con el estudiante adentro de la escuela y pensando las problemáticas que tienen”, señaló Berger.

Por último se explayó sobre el crecimiento que vive la modalidad en la provincia.

“Tenemos 88 en 56 municipios y cubrimos prácticamente toda la provincia. Tuvimos un incremento de matrícula del año pasado para este del 9%, pasamos de 21.000 a 23.000 estudiantes y eso es espectacular y nos llena de desafíos”, finalizó.