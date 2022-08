Misiones, lugar de derivación en cirugías digestivas innovadoras

jueves 25 de agosto de 2022 | 6:04hs.

La Comisión de Salud y Seguridad Social, de la Cámara de Representantes de Misiones, recientemente declaró de Interés Provincial a la técnica quirúrgica innovadora en cirugía digestiva llamada Miotomía Endoscópica Peroral (Poem). La técnica es utilizada en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, ubicándose así el nosocomio como un centro de derivación a nivel nacional para la realización de intervenciones quirúrgicas con esta tecnología, específicamente.

En este contexto, la responsable del Servicio de Gastroenterología del hospital y vicepresidente de la Federación Argentina de Gastroenterología, Giovanna Porfilio Gularte, describió el alcance y los grandes beneficios de esta práctica quirúrgica.

“Somos el único centro en el Nordeste Argentino, no existen más de dos nosocomios en la Argentina, que realicen la técnica Poem, por lo que el Hospital Escuela es un centro de derivación en el país”, sostuvo.

La especialista explicó que “la técnica Miotomía Endoscópica Peroral es un procedimiento mínimamente invasivo, sin cortes en ninguna parte del cuerpo, que nos permite tratar una serie de afecciones, relacionados a los trastornos motores del esófago”.

Al tiempo que agregó “es el principio para múltiples técnicas no invasivas y para tratar otro tipo de patologías también del tubo digestivo”.

Detalló información sobre una de las patologías que se pueden resolver a través de la técnica Poem “la acalasia, al igual que otros trastornos motores del esófago, provocando síntomas como dolor torácico no cardiogénico, pérdida de peso, regurgitaciones, que es cuando el alimento viene a la boca sin esfuerzo del vómito”.

Puntualmente respecto a la sintomatología de la acalasia, señaló “la pérdida de peso de estos pacientes es muy importante, de 25 a 30 kilos, se comportan como pacientes desnutridos, deshidratados, porque el alimento no puede pasar al estómago quedando en el esófago, en un momento vuelve a la boca de manera espontánea, sin ningún tipo de esfuerzo, por eso el paciente no puede alimentarse normalmente, porque la unión del estómago con el esófago está cerrada”.

“Acalasia en griego significa no relajación, el esfínter esofágico inferior no se relaja, por lo que el bolo alimentario no puede pasar al estómago, el esófago cumple la función de transporte del bolo alimentario al estómago para que inicie su proceso de digestión, luego pasa al intestino delgado donde se absorben los nutrientes de los alimentos”, expresó.

Por lo que, se refirió a los estados avanzados de acalasia y cómo afecta a la salud de la persona “tantos años viviendo de esta manera, en las personas con acalasia el esófago se deforma, por lo un órgano que mide normalmente alrededor de 22 centímetros de longitud, con un diámetro de 1 centímetro, termina siendo como un intestino grueso con vueltas en el toráx”.

Finalmente, resaltó que hoy están brindando esta técnica mínimamente invasiva, con una recuperación post quirúrgica rápida, con estadía hospitalaria corta, con una evaluación favorable, que permite al paciente volver a su casa a las 24 horas posteriores al procedimiento.

La declaración de interés por parte de la Legislatura responde a un proyecto presentado por el diputado, Jorge Franco.

En el mundo desde 2009

Los avances tecnológicos permitieron realizar esta miotomia por vía endoscópica, que comenzó a practicarse en el mundo en 2009 y es conocida como Poem. En Argentina se realiza desde el 2013 en la Fundación Favaloro, que gracias a sus recursos técnicos y humanos, alcanzaron los 100 casos la semana pasada.

Con esta técnica se evitan las cicatrices, el dolor asociado a ellas, la separación de otros órganos y el corte de los ligamentos que los unen, y se preservan así los mecanismos antirreflujo naturales del organismo.