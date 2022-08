Wos se llevó el Gardel de Oro

jueves 25 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Wos, el gran ganador de la 24º edición de los Premios Gardel, destacó el gran momento de la música argentina y llamó a sus colegas del “nuevo movimiento” a aprovechar el impulso para “seguir confiando en lo propio”, pero atentos de no “no comprar cosas que a veces nos ponen ahí como única opción y que pueden ser muy distractivas y muy llamativas pero que al final están bastante vacías”.

“En estas situaciones de adrenalina, hay mucha información, mucha data de muchas cosas increíbles que están pasando con la música argentina. Ha pasado en la historia y ahora también con esta sensación del nuevo movimiento. Hay que aprovecharlo para seguir confiando en lo que hacemos, en lo que cada uno tiene para mostrar”, señaló el artista.

En conferencia de prensa, el rapero de 24 años reflexionó acerca del auspicioso futuro que le depara a esta generación, que como nunca antes está dejando su huella dentro de la industria musical: “A veces te muestran a dónde hay que ir y te dicen que hay un único camino y una única opción. En realidad, hay mil maneras de hacer música y cada uno puede encontrar la propia”, respondió ante una pregunta de Télam acerca de su declamación sobre “no comprar espejitos de colores” que esgrimió desde el escenario del Movistar Arena.

Además de llevarse para su casa el preciado Gardel de Oro, venció en otras cuatro categorías de la mano de su segundo álbum “Oscuro Éxtasis”, elegido como mejor álbum de rock alternativo, dueño de la mejor canción de rock (“Que se mejoren”) y la mejor colaboración de música urbana (“Cambiando de piel”, junto a la rosarina Nicki Nicole) y donde también aportó como socio creativo el “productor del año” Evlay Al compartir sus sensaciones tras el cierre de la entrega anual de premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), Wos dedicó su actualidad a todos aquellos que están llevando “la música urbana a lo más alto” como aquellos con los que se “cruzaba a los 14 años” en los circuitos del freestyle y el hip-hop y agradeció los piropos que recibió con “sorpresa y emoción” por parte del anterior ganador del Gardel de Oro.

Devolvió gentilezas para Abel Pintos y Fito Páez, y consideró que semejante reconocimiento por parte de “artistas inspiradores para todos los que hacemos música” contribuirá para que “el intercambio” con sus pares “siga dando sus frutos” en el futuro: “Es hermosa y se agradece la compartida, porque son artistas grosos que son parte de la historia y del ADN de la música de nuestro país”, añadió.

“Es loco esto de las categorías en general. Siempre me costó un poco y me cuesta con mi música, por eso está bueno haber participado en distintas categorías como rock y música urbana, porque creo que el disco pasa un poco por todo eso. Para mí siempre está bueno juntarse y compartir con gente que hace música muy diversa. Es algo que me gusta, compartir con todos, aunque también con nadie, a veces”, resumió.

Con su premiado álbum, el también ganador de cuatro estatuillas en la edición de los Premios Gardel 2020, decretó un paso más en su evolución, una que desconoce hacia qué rumbos sonoros terminará por llevarlo: “Creo que estamos todo el tiempo en esa búsqueda. Y a veces uno la va encontrando. Se trata de buscar otros matices, y no de más premios. Es una búsqueda interna y personal que sucede con lo que uno hace, va sintiendo y cómo se va transformando”.

“Me doy lugar a que lo que haga a partir de ahora pueda ser una cosa muy distinta a la que haga próximamente. Es lo que me mantiene entusiasmado; saber que lo que estoy haciendo ahora puede terminar en cualquier otro lado. Es un vértigo que me copa bastante”, sostuvo el artista.

Según sus palabras, “Oscuro Éxtasis” marcó un viaje hacia la “introspección” como respuesta a todas esas “emociones” que habían aflorado en “Caravana”, el disco con el que terminó de sacarse el traje figura estelar de las competencias del freestyle -con título mundial incluido en la Red Bull Batalla de Gallos de 2018- para darle paso a la de compositor y cantante.

“Fue todo paso a paso. De hecho, en algún momento cuando estaba con mis primeras canciones pensaba que sólo sabía improvisar y que nunca iba a poder hacer un tema propiamente dicho. Y tampoco que pudiera cantar. Fueron cosas que fui descubriendo muy en el camino Fueron más las ganas, primero, lo demás fue apareciendo después”, concluyó.

Todos los ganadores

Álbum del año: “Oscuro Éxtasis”: Wos

Canción del año: “Miénteme”: Tini & María Becerra.

Grabación del año: “Mafiosa”: Nathy Peluso

Productor: Rafa Arcaute

Ingenieros: Angelo Torres; Carlos Velázquez; Felipe Tichauer; Rafa Arcaute; Richard Bravo; Roger Rodés; Sebastián Krys.

Ingeniería de grabación: “Oscuro Éxtasis”: Wos

Ingenieros: Javier Fracchia, Facundo Yalve, Nicolás Cotton.

Mejor álbum artista de cuarteto: “Historias Cantadas 3”: Ulises Bueno

Mejor álbum artista de folklore: “Soy Semilla”: Flor Paz

Mejor álbum artista de rock: “La Dirección”: Conociendo Rusia.

Mejor álbum artista de tango: “La Caldera”: Julieta Laso

Mejor álbum artista pop: “El amor en mi vida”: Abel Pintos.

Mejor álbum artista romántico – melódico: “Te Llevo Bajo Mi Piel”: Palito Ortega

Mejor álbum artista tropical: “Herencia”: Nico Mattioli.

Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual: “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”: Santiago Motorizado

Mejor álbum canción de autor: “Desafío Guerrero”: Luna Sujatovich

Mejor álbum conceptual: “El disko”: Ca7riel.

Mejor álbum de chamamé: “Mario Del Tránsito”: Las Hermanas Vera

Mejor álbum de jazz: “Ontology”: Roxana Amed

Mejor álbum de música clásica: “Piazzolla. Obras desconocidas para piano solo”: Natalia González Figueroa.

Mejor álbum de música urbana: “Parte De Mí”: Nicki Nicole

Mejor álbum de reggae / ska: “Nonpalidece”: Nonpalidece

Mejor álbum de rock pesado / punk: “La Cura”: Arde la Sangre.

Mejor álbum en vivo: “Atrevido En Vivo”: Trueno

Mejor álbum folklore alternativo: “Regreso”: Orozco/Barrientos

Mejor álbum grupo de cuarteto: “Universo Paralelo”: La Konga

Mejor álbum grupo de folklore: “Vidala en mi Zamba”: Eva y Nadia

Mejor álbum grupo de rock: “Al parecer todo ha sido una trampa”: Airbag

Mejor álbum grupo pop: “Souvenir”: Miranda.

Mejor álbum grupo tropical: “El Tiempo y La Serenata”: Orquesta Delio Valdez

Mejor álbum infantil: “A cocochito”: Canticuenticos

Mejor álbum instrumental-fusión-world music: “Desafío Guerrero”: Luna Sujatovich

Mejor álbum música electrónica: “=EP8”: Lisandro Aristimuño - Fernando Kabusacki

Mejor álbum orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental: “100”: Escalandrum

Mejor álbum pop alternativo: “Pitada”: Emmanuel Horvilleur

Mejor álbum rock alternativo “Oscuro Éxtasis”: Wos

Mejor canción de cuarteto: “Universo Paralelo”: La Konga feat. Nahuel Pennisi

Mejor canción de folklore: “Amor Fugaz”: Destino San Javier feat. Los Tekis

Mejor canción de música urbana: “Dance Crip”: Trueno

Mejor canción de pop: “Miénteme”: Tini & Maria Becerra

Mejor canción de rock: “Que se mejoren”: Wos

Mejor canción de tango: “Otra chica muerta”: Patricia Malanca

Mejor canción tropical: “Noche de Cumbia”: Los Palmeras, La Delio Valdez.

Mejor colaboración: “Tu Amor”: Palo Pandolfo feat. Santiago Motorizado e Hilda Lizarazu

Mejor colaboración de música urbana: “Cambiando la piel”: Wos, Nicki Nicole

Mejor colección de catálogo: “Presentación Artaud, Vol. 2 (En Vivo en Teatro Astral, 1973)”: Luis Alberto Spinetta

Mejor diseño de portada: “La Dirección”: Conociendo Rusia

Diseñadores: Alejandro Ros y Guido Adler

Mejor nuevo artista: “Flow De Barrio”: Tiago PZK

Mejor video clip corto: “Dance Crip”: Trueno

Directores: El Dorado & Lucas Vignale

Mejor video clip largo: “Noche de Cumbia”: Los Palmeras y La Delio Valdez

Director: Conurbana Audiovisual

Productor del año: “Oscuro Éxtasis”: Wos

Productor: Facundo Yalve