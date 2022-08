Mariela brilla en Francia

miércoles 24 de agosto de 2022 | 0:30hs.

Hace seis meses que Mariela Delgado vive la experiencia que tanto buscaba en su carrera deportiva. Francia fue el destino de la mejor ciclista misionera que compartió con el Más cómo es su día a día en Europa junto al equipo Macadam’s Cowboys, en la comuna de Damelevières, y con el que que se encuentra a una fecha de coronarse campeona de la Copa de Francia. La posadeña, además, es una pieza importante para que el elenco viva este momento.

Pasando por la adrenalina, como base a la ilusión de esta nueva etapa, y luego por un lógico extrañamiento, Mariela procesa sus emociones como aprendizaje y, detallista como es, se nutre de cada vivencia antes de regresar a la Argentina en octubre, luego de nueve meses lejos de casa.

La posadeña se muestra viviendo a pleno en su estadía en Damelevières y está muy cerca de ser campeona.

“Venir a un país con el que nunca había tenido contacto, porque nunca me había tocado venir a Francia a competir y con un idioma que no hablaba, hizo que pasara por muchos procesos, en etapas emocionales y físicas”, describió la posadeña, que tres meses antes de partir, estudió algo de francés, pero “no es suficiente”, acotó risueña.

El año pasado Mariela consiguió un lugar en el equipo, buscó ayuda para viajar y finalmente, tras el Panamericano de Brasil, partió a Francia con el objetivo de dar su mejor versión en el equipo que la convocó y sumar a su vasto currículum, la vivencia de competir en las grandes ligas.

Además, como dato importante, es que este elenco es de ciclismo convencional, no de ciclismo adaptado como ella compite con la selección, por lo que la vara es alta, pero a Mariela le sobran condiciones para ello. Es que durante muchos años compitió en convencionales hasta darse cuenta que tenía una discapacidad en el brazo derecho de nacimiento, por lo que tiene menos fuerza, y eso la llevó a competir en C5 en paraciclismo, y, entre muchos torneos internacionales con podios, a ser dos veces olímpica en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en Tokio el año pasado, con diplomas olímpicos en ambos.

“En cuanto a lo deportivo y lo competitivo, la verdad es que es una experiencia intensa o yo las cosas las vivo con más intensidad -risas- por ahí por eso eso me influyen o me afectan un poco más porque me gusta, estoy muy atenta y observadora, de querer absorber todo”, explicó Mariela sobre su sentimientos.

Mariela, junto al Macadam’s Cowboys, que compite en el Nacional 1 francés.

Y añadió acerca de su vida diaria para poder comunicarse que “al principio fue duro. Vine con toda la ilusión, pero era mucha la incertidumbre de llegar acá y no poder hablar el idioma, eso era limitante. También hablaba con algunas personas en inglés y eso me ayudó mucho. Acá entendí la importancia de comunicarse y de entenderse con el otro, algo que uno tiene naturalizado, y estar queriendo hacerlo y no poder, es frustrante y eso fue lo que me limitaba”.

Luego fue adaptándose, haciéndose entender y sacando a relucir nuevas habilidades comunicacionales. “A mis 36 años siempre viajé sola y fui muy independiente. Acá tuve que depender de que el otro me entendiera para poder transmitir lo que necesitaba en diversas cosas, como en necesidades físicas o para comprar algo, es una experiencia personal nueva”.

El equipo Macadam’s Cowboys tiene su casa propia en Damelevières en la cual Mariela, con una compañera danesa conviven en una habitación, y se suma al lugar otra argentina, Fernanda Yapura, - quien fue quien la ayudó a estar en el equipo-, y son las tres extranjeras en el elenco.

“Mi compañera es una chica danesa de 19 años y con ella tengo una comunicación en inglés. Es una chica joven, pero madura y entiende mi inglés no muy bueno -risas- y eso me ayuda. Con ella nos motivamos mutuamente y entrenamos juntas”, detalló.

El equipo cumple y ella rinde

En general, la misionera se siente muy a gusto con el equipo que la acogió desde su llegada, la cuidan y ella cumple con creces arriba de la bicicleta.

“Me gusta el ambiente del equipo, es un club que ya tiene muchos años. Pero en mujeres, ésta es la primera temporada en la que pertenece al Nacional 1 y es algo nuevo para mí ver cómo se maneja un equipo acá; que se encuentra haciendo una muy buena temporada. Estamos líderes de la Copa de Francia, que era el objetivo del equipo, faltando solamente una fecha que va a ser el 25 de septiembre, acá en los alrededores donde estoy viviendo y la llegada va a ser en el pueblo”, reveló.

El Nacional 1 es la categoría más alta, previa a los equipos UCI -de la Unión de Ciclistas Internacional- que son los equipos profesionales. “Por fuera de la Copa de Francia, también corrimos regionales y algunas carreras UCI y fue una gran experiencia”; es que son pruebas muy importantes con circuitos montañosos de muchísima exigencia, ante ciclistas de elite mundial.

También hay que entender que en Francia el ciclismo es uno de los deportes más populares y el trabajo de los equipos es muy serio. “Acá el ciclismo es importante y la gente conoce mucho. La estructura ya en sí de un equipo nacional como el nuestro, tiene mucha estructura y lo que me gusta del equipo es la organización, cómo nos cuidan, comemos bien y tienen mucha consideración con el descanso”

Y justamente esta exigencia lleva a que esté plenamente entrenando, compitiendo y sólo tuvo unos días de junio para trasladarse y recorrer un poco de París para conocer y plasmar algunas fotos.

Con escalas

En estos meses, Mariela también tuvo recientemente su paso por la Copa del Mundo y el Mundial de Paraciclismo en Canadá, donde rindió bien en la máxima cita con un sexto lugar en ruta. Además, previamente, en mayo, la ciclista paralímpica se consagró campeona en la carrera de ruta de la Copa del Mundo en Ostende, Bélgica.

“Viajé a Canadá y juntarme con la selección fue tener un tener un poquito de Argentina. Estar fuera del país me puso un poco más sensible y melancólica, pero es todo muy de manejo mental y emocional, porque aprovecho esta posibilidad. Claramente sale mucho lo emocional y hay que poner en juego un ejercicio de voluntad personal, de ubicarse y nuevamente poder enfocarse”, se explayó la misionera que por muchos años hizo pretemporadas en España y sabe cómo encaminarse ante estos momentos.

Ya para finalizar, Mariela adelantó lo que resta de este año. “Lo próximo es la Copa de Francia y el Mundial de pista, a fines de octubre, que se hace casualmente en Francia, y ya al otro día de finalizar la competencia ya regreso a la Argentina y van a ser alrededor de nueve meses de estar fuera del país”.

En lo que resta de la recta final en su estadía en Francia, aún no resolvió si volverá el año próximo. “No cerramos nada con el equipo”, aunque aún faltan semanas para su vuelta y seguramente alguna nueva puerta se abrirá para la gran campeona misionera.



Un poco de historia

La carrera deportiva de Mariela es muy particular. Hasta 2013 competía en ciclismo convencional, pero ese año los médicos clasificadores de la Unión Ciclística determinaron que podía participar en la categoría C5, la de menor discapacidad en adaptado por una mala praxis en su nacimiento le dejó secuelas en un brazo (trastorno plexo braquial), lo que limita la fuerza que puede ejercer sobre el manubrio.

En 2015 hizo historia al convertirte en la primera atleta argentina que participó tanto en los Juegos Panamericanos como en los Parapanamericanos y sumó seis medallas.

De allí su carrera no paró de ir en ascenso, se consagró campeona en panamericanos, torneos internacionales y Copas del Mundo, es protagonista en los mundiales y fue a dos Juegos Paralimpicos, en Río 2016 -fue cuarta- y en Tokio 2022. Además, es un ejemplo de deportista, es muy querida en el ambiente internacional por su sencillez y su don de buena gente. Un combo exitoso para cualquier persona.