El precio de la hoja verde será nuevamente definido por Nación

Por vigésimo quinta vez, el precio de la hoja verde de yerba mate lo decidirá la Secretaría de Agricultura de la Nación. El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), resolvió nuevamente enviar al laudo los valores para el período octubre 2022-marzo de 2023, al no haber acuerdo entre las partes, que son productores, secaderos, cooperativas, industriales y representantes de los gobiernos de Misiones y de Corrientes.

La ley 25.564, que regula el funcionamiento del Inym, establece que los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

De un total de 41 sesiones de fijación de precios que se realizaron en dos décadas por parte del Inym, ya en 24 oportunidades fue Nación la que determinó el importe de la materia prima, a la que se añade esta nueva ocasión, mientras que en 16 veces se definió de manera local, a través del acuerdo unánime. La última vez que hubo consenso en Misiones fue en marzo de 2020.

Ahora, en la discusión, el sector industrial ofreció 55,35 pesos por el kilo de hoja verde y 210,25 pesos en el caso de la yerba mate canchada. En tanto, la grilla confeccionada por el Inym arrojó 70,75 pesos para la hoja verde y 270,30 para la canchada, montos que fueron apoyados por los representantes de secaderos y cooperativas. Mientras, desde el sector de la producción solicitaron que el costo sea de 84,96 pesos y 331,34 pesos, respectivamente, que contaron con la adhesión además de rurales y de la Provincia de Misiones.

Hasta septiembre, el precio vigente es de $46,89 para el kilo de hoja y $178,18 para la canchada.

En tanto, los productores también presentaron una solicitud dirigida al presidente del Inym, Juan José Szychowski, en la que pidieron la puesta en marcha del Mercado Consignatario (ver Apuntan al mercado...).

Posiciones tras el debate

La reunión para la discusión de precios arrancó a las 9 con el objetivo de acercar posiciones. Sin embargo, por falta de acuerdo, se decidió recurrir a Nación.

Tras conocerse la decisión, Marcelo Hacklander, director por la Producción en el Inym, consideró que “la postura de parte de los representantes de la industria fue muy férrea, muy cerrada. Vinieron con la misma postura que tuvieron las veces anteriores y no hubo manera de que podamos acordar de alguna manera pelear en conjunto una grilla de costos comenzando con peones rurales y desde ahí ir avanzando hacia arriba hasta el paquete y con ese valor ir a pelear realmente por el valor que debe tener el paquete hoy”.

Consideró que, luego de otra definición que sea por laudo, “ahora todo es una incertidumbre total porque realmente no sabemos a cuánto puede venir, las últimas veces terminaron laudando un valor muy por debajo de lo que habíamos charlado, es una lotería saber qué es lo que puede pasar ahora”, manifestó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“Esperemos poder conversar con la gente de Buenos Aires y que sean conscientes de que la necesidad es grandísima dentro de todo el sector productivo y que tenemos que mejorar esos valores, porque si no realmente va a ser una situación muy compleja para toda la cadena productiva”, señaló.

También así se refirió el productor y diputado provincial Julio Petterson, quien remarcó a El Territorio: “Duele el corazón y el alma cuando tenemos empresas que durante décadas han hecho plata y siguen haciendo, mientras que a los productores nos pagan 65 pesos, siendo que en góndola venden a entre 800 y 900 pesos el kilo y la evasión de impuestos es enorme”.

“No es lo mismo hacer declaración jurada y pagar impuestos por 65 pesos que pagar impuestos por lo dispuesto por ley. Qué le costaría a la industria elevar y transparentar el precio; nosotros pedíamos 85 pesos, que es lo mínimo”, remarcó.

Asimismo, distinguió que “menos de eso no podemos pedir, teniendo en cuenta lo que subió el fertilizante, combustible, hasta las gomas del camión, cuánto aumentó el costo de amortización para el productor y la mano de obra para que vivan dignamente, aparentemente no ven eso y el corazón no lo tienen en el pecho, lo tienen en el bolsillo, porque les late la plata. No ven que el productor tiene que estar de pie y fuerte para seguir produciendo”.

Al mismo tiempo, sostuvo: “Aparentemente no viven en Argentina, porque si vivieran acá iban a ver la inflación que golpea las puertas de los productores. Qué lástima que una vez más mandan a laudo un precio que iba a servir para fortalecer a la familia yerbatera”.

En tanto, el productor Cristian Klingbeil señaló: “No nos sorprende, se veía venir, porque estamos en un contexto que beneficia muchísimo a la industria, además de que Brasil y Paraguay tienen muchos kilos para vender”.

“Estamos a la espera de que Nación tenga en cuenta al sector productivo para laudar algo más justo y acorde a lo que pide el sector”, remarcó.

Por su parte, Raúl Ayala Torales, referente del sector industrial, planteó que “el productor pide oficializar los precios del mercado más un porcentaje más por inflación. Esto tiene muchos posicionamientos al respecto, pero los molineros no pueden ofrecer el mismo valor que solicitan”.

Recordó que en las últimas discusiones de precios los diferentes sectores no lograron acercar posiciones y que “lo que termina haciendo Nación es fijar un precio de piso, que no se pague por debajo de eso, cuando en el mercado se paga más”.

“Últimamente así viene funcionando, en el que Nación viene determinando el precio después de discusiones sin acuerdos”, planteó.

Asimismo, el productor Ariel Steffen indicó: “Siempre te genera impotencia esto, porque mientras estemos con la ley de unanimidad en el Instituto, nunca vamos a poder laudar precios. Cada una con su causa y razón, las empresas defienden su lado y no van a entrar nunca en juego el precio que plantea de la hoja verde para el productor”.

“Nación nunca trajo un laudo favorable para la mano del productor, eso realmente hay que descartar, porque ellos no tienen ningún conocimiento de la realidad de lo que es la producción de San Pedro, por ejemplo. Ellos están acostumbrados a los productores que tienen miles de hectáreas, de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, y acá somos minoría, somos todos pequeños productores, de diez hectáreas para abajo y somos uno de los mayores productores de yerba mate”, mencionó.



Apuntan al mercado consignatario

En la jornada de ayer, los productores presentaron un pedido para que se ponga en marcha el mercado consignatario. En una misiva dirigida al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Juan José Szychowski, indicaron que se trata de “una función del Inym otorgada por la reforma a la ley del Inym en 2009, tema que muchas veces fue tratado por el Directorio y que, si bien todos conocen sus beneficios, no se implementó aún”.

El objetivo del mercado consignatario es que el productor, al entregar al secadero, privado o cooperativo, cobre la totalidad del precio fijado para la hoja verde por el Inym, en tanto que el comprador obtenga el monto necesario para pagar al productor prendando la mercadería adquirida y depositándola, luego del proceso de industrialización, ya sea en los depósitos oficiales o en el propio secadero.



