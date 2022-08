El ex arquero Ríos otra vez detenido, pese a la prohibición de acercamiento volvió con la denunciante

martes 23 de agosto de 2022 | 15:15hs.

Un mes y medio después de haber recuperado la libertad tras permanecer casi dos meses en prisión por un episodio de violencia hacia su pareja en la Chacra 236 de Posadas, el futbolista Rodrigo Ríos (26), ex arquero de Guaraní Antonio Franco, volvió a ser detenido en las últimas horas por incumplir la medida judicial de prohibición de acercamiento a la víctima y denunciante, con quien aparentemente retomó la relación.

Ríos enfrenta un proceso penal por "amenazas y lesiones agravadas por el vínculo", y sumó ahora otra por "desobediencia judicial".

Fuentes judiciales dieron cuenta que ayer a la tarde Ríos estaba en el domicilio junto a quien habría vuelto a ser su pareja (la denunciante, por quien tiene una tobillera electrónica y restricción de acercamiento hacia ella), hasta que en determinado momento llegó una ex pareja y madre de su hija, quien al ver que estaban juntos ingresó y generó desmanes en el interior de la vivienda.

Por ese motivo el propio Ríos solicitó presencia policial, aunque descartó hacer algún tipo de denuncia argumentando que pediría una medida de restricción de acercamiento de ella hacia él para evitar un nuevo conflicto de ese tipo.

En ese momento los uniformados cayeron en la cuenta que Ríos tiene tobillera electrónica y prohibición de acercamiento hacia la mujer con la que estaba por lo que tras hablar con el juez que tiene su causa, fue ordenada su detención por el delito de desobediencia judicial iniciándose un expediente paralelo.

La denunciante, en tanto, debió comparecer ante la Justicia para ser notificada de las actuaciones sobre la causa iniciada a instancias de su acusación.

Cabe recordar que posterior al hecho grave que sufrió en manos de Ríos hace algunos meses, en diálogo con este Diario la víctima había contado detalles de lo sucedido y describió varias situaciones de violencia de género sufridas en los tres años que llevaba en pareja con el jugador.

Empezó como violencia psicológica, celos y maltratos y fue escalando hasta situaciones como las ahora trascendidas. "Luego de un año empezaron las tiradas de pelo, la tirada de cosas. En año nuevo me ahorcó hasta desvanecerme y me rompió toda la boca (tengo brackets) apretándome para que no grite", narró y en aquel momento aseguró: "Si no me escapaba me iba a matar a golpes".