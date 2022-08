Buenas ventas en las ferias y con planificaciones para la temporada primavera-verano

martes 23 de agosto de 2022 | 10:43hs.

En los últimos fines de semana las Ferias Francas de la ciudad de Posadas se vieron colmadas de personas que aprovechas los productos frescos y ofertas de los productores.

No obstante, los productores siguen en estado de alerta ante la falta de combustible y las planificaciones que deben tener en cuenta en cuanto a la próxima temporada primavera-verano.

Jose Villasanti, presidente de Feria Francas de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “El último fin de semana cayeron algunas heladas pero no se reportaron muchas pérdidas o daños en la producción. Los productores programan su producción de invierno y lo que hacen fuera de época saben que tienen que cuidarlo pero hay producción de invierno que necesitan del frío para que produzcan mejor y hay mucha producción, se ven las ferias con mucho verde como también la mandioca”.

“Es un buen momento para los productores a pesar de nuestra economía que es complicada, porque al productor le cuesta más producir y al consumidor también le cuesta comprar, así que estamos piloteando. También tenemos los problemas de los combustibles, todas las cosas que a veces no hay cuesta conseguir”, aclaró.

Además agregó que el productor se prepara, viene a Posadas medio con lo justo y después busca hasta que consigue para volver pero hasta ahora nadie quedó varado, “lo que si cuesta es el precio muy elevado para el productor ya que sus productos no han aumentado de esa forma y le cuesta un poco. Hay feriantes que a veces no vienen justamente por eso”.

Buenas ventas y previsiones a futuro

El productor remarcó que pese a las complicaciones las ventas de este fin de semana fueron muy buenas, mucha gente en la feria, “también teniendo en cuenta que el Mercado Central estuvo cerrado y la gente con pequeñas verdulerias de los barrios, tuvieron que salir a buscar y eso favoreció a los feriantes”.

“Ahora nos estamos preparando ya que tuvimos un invierno con un par de episodios de mucho frío pero ahora se viene la temporada primavera-verano con todo lo que se hace al campo de plantaciones de mandioca, maíz, sandía melones y preparando el suelo para tratar de sembrar”, acentuó.

A continuación explicó que actualmente el suelo tiene bastante humedad por las últimas lluvias, “pero también tenemos que tener en cuenta el tema de las lluvias en verano, a ver si va a llover, mirar los pronósticos extendidos para ir preparándose para esto. Ojalá no venga una sequía como la del año pasado que nos golpeó muy fuerte, porque hubo momentos que el productor no venía a la feria porque no tenía qué traer”.

“Hay un momento en el que se secan los arroyos, se cortan las perforaciones, empiezan a tener problemas y hoy hacer una perforación profunda cuesta mucho dinero, entonces hay que prepararse”, concluyó.