Municipales de Iguazú aceptaron propuesta salarial pero pidieron otra pronta mejora de ingresos

martes 23 de agosto de 2022 | 9:45hs.

En la jornada del lunes, la Municipalidad de Puerto Iguazú realizó el anuncio formal de aumento salarial para los empleados municipales. El comunicado emitido detallaba que en los haberes de agosto se registrará un aumento del 15% al básico y un adicional no remunerativo de $3000. Desde el sindicato indicaron que esto no se acerca al pedido elevado a principio de mes y que desde la secretaria de Hacienda habían indicado que el no remunerativo era de $5.000, ante este comunicado los empleados se reunieron en asamblea.

Según el comunicado municipal, en lo que va del año el aumento que se pagará con los haberes de agosto representará un 45%. de aumento al básico. Al respecto el jefe comunal Claudio Filippa indicó: “Sabemos que la inflación va aumentado todos los meses y por eso hacemos un esfuerzo para cumplir con las necesidades de los trabajadores. Gracias a que tenemos las cuentas ordenadas seguimos evaluando más aumentos para los trabajadores. Entendemos que estos aumentos son importantes y ayudan a alivianar los bolsillos de los compañeros”.

Por su parte los empleados en asamblea decidieron aceptar la propuesta municipal, sin embargo, manifiestan que el dinero no alcanza es por ello que decidieron volver a insistir con el aumento de 15 mil pesos al básico para todas las categorías y solicitan que se incorpore a los ítems del recibo de sueldo el concepto de “Adicional por permanecía en la categoría”.

“Sinceramente no es lo que nosotros pedimos, explicamos a todos en asamblea en qué consistía la propuesta y todos aceptaron el aumento. Pero vamos a seguir insistiendo, aumento de nuevo el combustible y eso es un indicador que este aumento ya prácticamente desaparece”, indicaron los delegados Municipales.