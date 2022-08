Comisario bajo la lupa

martes 23 de agosto de 2022 | 8:32hs.

La fiesta del karting que se vivió el domingo en el Autódromo Rosamonte de Posadas tuvo un hecho que roza el escándalo. Un comisario deportivo de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) fue a trabajar alcoholizado, pero no pudo ingresar al autódromo porque dio positivo en el control de alcoholemia que realizó la Municipalidad de Posadas en la puerta de ingreso al autódromo.





El operativo fue a las 8 de la mañana y el comisario deportivo (que debe impartir justicia y hacer valer el reglamento) Luis Roberto “Tito” Selleski dio positivo en el control de alcoholemia que realiza la comuna habitualmente en cada fecha de automovilismo. Según consta en el acta Selleski tenía 1,4 de alcohol en sangre a las 8.10. Además, el auto que venía manejando, un Ford Focus, fue retenido por no tener el seguro correspondiente.



Los testigos y el personal del Automóvil Club Misiones (ACM), que trabaja habitualmente en el ingreso no podía salir de su asombro y pudieron identificar al comisario deportivo que estaba vestido con la camisa de la Femad.



El Territorio consultó al presidente de la Femad Oscar Mieres sobre los hechos ocurridos en la puerta del Autódromo de Posadas y Mieres resolvió no hacer declaraciones al respecto, pero si reconoció que Selleski no fue a trabajar el domingo pese a estar designado y a haber trabajado el sábado durante las clasificaciones. “Aviso al grupo de comisarios deportivo que tuvo un problema personal, y que no iba a poder ir, yo no hable con él”, explicó.



El ex corredor de la Promocional 850 y de la Clase 2, y actual comisario deportivo de la Femad, Tito Selleski ya había estado en el ojo de la tormenta a principio de temporada cuando la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Automóviles de Competición (Amppac), a través de una nota, pidió cambiar el comisariato deportivo que viene trabajando en el Misionero de Pista.