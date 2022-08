Califican a los gatos como una especie peligrosa

martes 23 de agosto de 2022 | 6:00hs.

No lo dice cualquier asociación. Para la Academia de Ciencias de Polonia, los gatos son peligrosos y están en la lista de “especies exóticas invasoras”. Eso sí, la declaración pública generó indignación y la tildaron de “estúpida y dañina”.

Algunos medios dieron la falsa impresión de que el instituto pedía la eutanasia de los gatos, pero eso no es así. Pero Polonia no es el único lugar en que piensan así, ya que en Islandia los gatos domésticos tienen toque de queda y hay horarios en los que no pueden salir de casa. Afirman que representan “un riesgo impredecible para la vida silvestre local”, y citan un estudio de Science Direct que muestra que los gatos en Polonia matan y comen 48,1 y 583,4 millones de mamíferos, respectivamente, y 8,9 y 135,7 millones de aves al año. Otras investigaciones aseguran que en los Estados Unidos los gatos domésticos matan a más de dos mil millones de aves por año, lo que se suma a la extinción de 63 especies diferentes.